Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.