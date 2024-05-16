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        Haberler Gündem Güncel Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

        Balıkesir'de önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın, olaydan bir hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:35
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          Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

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          E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

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          Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı.

        • 4

          Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        • 6

          Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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          Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

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          Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

        • 9

          Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan bir hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.

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          Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, onunla şarkı söylemesi yer alıyor.

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