Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi 29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!

        İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta "Masquerade" adlı gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden binaya ilişkin izin ve denetim belgesi veren 14 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti.

        DHA'nın haberine göre valilik aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

        Beşiktaş'ta 2 Nisan'da "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı denetim ve ruhsat belgesi veren, aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kamu görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti.

        REKLAM

        VALİLİK 13 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

        Valilik Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral, Ali Rıza Yılmaz, İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, İBB İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, İBB İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cemal Aksoy (2017 yılında vefat etmiş), Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Şefi Nilüfer Oğuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Memuru Rahşan Tekin Ölmez, Beşiktaş Belediye Memurları Lalehan Taşdelen Başkaya, Feridun Tayfun Erelmas hakkında soruşturma izni verildi. O dönemin belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü olan Cemal Aksoy 2017 yılında hayatını kaybettiği için valilik toplamda 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa