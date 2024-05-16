Erol Evgin için perşembe günleri nostalji rüzgârı demek

Kariyerini 1970'li yıllardan günümüze etkin bir şekilde taşımayayı başaran Erol Evgin, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları tıpkı bir koleksiyoncu titizliğiyle paylaşıyor. Görünen o ki, 1980'li yıllar Erol Evgin' için daha özel bir dönem. Zira, en çok o yıllara ait fotoğraflarını gözler önüne seriyor.