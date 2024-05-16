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        Haberler Magazin Erol Evgin için perşembe günleri nostalji rüzgârı demek - Magazin haberleri

        Erol Evgin için perşembe günleri nostalji rüzgârı demek

        Kısa adıyla 'tbt' olan 'Throwback Thursday' trendi ilk çıktığı zamanlarda sık sık kullanılıyordu. Kişiler, perşembe günleri, hayatlarının farklı bir döneminden fotoğraflarıyla nostalji rüzgârı estiriyordu. 'tbt' kullanımı, zamanla bir hayli azaldı. Erol Evgin, ilk günden bu yana 'tbt'ye sadık kalan kişilerin başında geliyor. Evgin, bu konuda sürekliliğini koruyarak perşembe günlerini bir 'Erol Evgin günü'ne dönüştürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:38
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          Kariyerini 1970'li yıllardan günümüze etkin bir şekilde taşımayayı başaran Erol Evgin, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları tıpkı bir koleksiyoncu titizliğiyle paylaşıyor. Görünen o ki, 1980'li yıllar Erol Evgin' için daha özel bir dönem. Zira, en çok o yıllara ait fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

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          Fotoğraflar: Instagram

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