Erol Evgin için perşembe günleri nostalji rüzgârı demek
Kısa adıyla 'tbt' olan 'Throwback Thursday' trendi ilk çıktığı zamanlarda sık sık kullanılıyordu. Kişiler, perşembe günleri, hayatlarının farklı bir döneminden fotoğraflarıyla nostalji rüzgârı estiriyordu. 'tbt' kullanımı, zamanla bir hayli azaldı. Erol Evgin, ilk günden bu yana 'tbt'ye sadık kalan kişilerin başında geliyor. Evgin, bu konuda sürekliliğini koruyarak perşembe günlerini bir 'Erol Evgin günü'ne dönüştürdü
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Kariyerini 1970'li yıllardan günümüze etkin bir şekilde taşımayayı başaran Erol Evgin, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları tıpkı bir koleksiyoncu titizliğiyle paylaşıyor. Görünen o ki, 1980'li yıllar Erol Evgin' için daha özel bir dönem. Zira, en çok o yıllara ait fotoğraflarını gözler önüne seriyor.
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Roma'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra selvili yolda bir mola…
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Venedik, gondollar ve ben…
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Rahmetli Op. Dr. Erdoğan Konuk’un objektifinden…
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Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı?
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Dostum Mustafa Oğuz'un objektifinden bir plak kapağı çalışması.. Saksılar, küpler ve gençliğim…
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Sağlık sektörümüzün melekleriyle yıllar öncesinden bir anı…
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Bir Almanya turnesi hatırası.
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Sahillerin ıssız olduğu yıllar ve renkli bol paça kadife pantolonlu bir delikanlı. Yılını sormayın.
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"Sen unutulacak kadın mısın?" klibinde bu tarz giyinmiştim. Şapka da o şapka. Atı nereye bağladım?
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Arkada Keops, Kefren, Mikerinos ve önde bendeniz…
Fotoğraflar: Instagram