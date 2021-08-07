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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir otomobilden fazlasını yapacaklarını belirterek, "Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa'ya bir fabrikadan fazlasını, sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün ihracatın lideri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel kurulunda çağrıda bulunmasının ardından yerli otomobil yolculuğuna çıktıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de ilk defa herkesin kendi becerisini ortaya koyacağı, alanında başarılı olmuş 5 büyük şirketle bu yola çıktık. Şirketlerimiz, Cumhurbaşkanımızın vizyonuna inandı. Babayiğitlerimizle birlikte uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktık. Eleştirenler oldu, çok az da olsa. 'Yapamazsınız, kopya yapıyorsunuz' diyenler oldu. Biz işimize baktık" dedi.

TOGG'un tüm haklarının Türkiye'ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Gemlik'teki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili, 2022 yılı sonunda banttan inecek, 2023'te satışa sunulacak" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, her alanda, her bir parça için ilk olarak "Yerli üretici var mı" diye baktıklarını belirterek, "Yerlileştirme ve ikinci nesil araç tasarımı süreçlerimiz devam ediyor. Bursa sanayicisine büyük iş düşüyor, büyük bir fırsat var. Bu fırsatı ıskalamamak lazım. Yeni bir iş alanı var. Bu, aslında teknolojik bir dönüşüm süreci, otomotiv sektöründe elektrikli ve otonom sürüş teknolojileri. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. TOGG olarak, yola tam gaz devam edeceğiz. Yeni otomotiv liginde, Türk milletinin hayalini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Otomotiv sektörü dönüşürken biz de dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bir otomobilden fazlasını yapacağız. Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa'ya bir fabrikadan fazlasını, sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz" dedi.

'YERLİLİK ORANI YÜZDE 68'İ BULACAK'

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da dünyada ürün çeşitliliğinin artması ve şarj alt yapısının yaygınlaşmasıyla elektrikli otomobil satışlarının hacminin ve payını artıracağına dikkati çekti.

Türkiye'nin artan pazar potansiyelini ve talebi karşılayacak yapıya sahip olduğunu aktaran Karakaş, "Türkiye'nin otomotiv merkezlerine baktığımızda, o üçgenin içindeyiz. Doğru yerde işe başladığımıza inanıyoruz. Türkiye otomotiv pazarı, yüksek büyüme potansiyeli barındırıyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmayı ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmayı hedefliyoruz. Üretim başlangıcında, yerlilik oranı için kendimize yüzde 51 oranını söz verdik ve 3 yılda yüzde 68'e çıkmayı hedefledik. Belli başlı dönüşümlerde, tedarikçilerimizle ortak çalışıyoruz. Bursa bölgesinde TOGG için çalıştığımız 30'un üzerinde iş ortağı var" dedi.

'BURSA GÜCÜNÜ HİSSETTİRECEK'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da küresel rekabette Türkiye'yi dünya ligine taşıyacak yerli otomobil projesinin ekonomideki köklü dönüşümün de başlangıcını oluşturacağını kaydetti.

Türkiye'nin otomobili ile dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını ifade eden Burkay, "İleri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve lojistik imkanlar, Bursa'yı yerli otomobilin üretim merkezi olmaya aday 26 şehrin önüne taşıdı. Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye evirerek, gücünü Türkiye'nin milli otomobil üretiminde de en iyi şekilde hissettirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, ilçe oda borsa başkanları ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.