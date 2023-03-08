Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlar

Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Giriş: 08.03.2023 - 08:14 | Güncelleme: ABONE OL
Tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlar
Misafirleri ağırlamaya devam ediyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor. İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor.

MAXIMUM UNIQ MART AYI PROGRAMI

9 Mart Perşembe... Aydınlıkevler
14 Mart Salı... Esra Dermancıoğlu
15 Mart... Çarşamba Neyzen Tevfik-Hiç
16 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler
17 Mart Cuma... Aydınlıkevler
18 Mart Cumartesi... Cimri
21 Mart Salı... Sırça
21 Mart Salı... Neyzen Tevfik-Hiç
22 Mart Çarşamba... Sırça
27 Mart Pazartesi... Zengin Mutfağı
28 Mart Salı... Zengin Mutfağı
29 Mart Çarşamba... Richard
30 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler
30 Mart Perşembe... Richard
31 Mart Cuma... Aydınlıkevler

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Emekçilerin paralarını ödüyoruz, kendi kârımızdan vazgeçiyoruz"
'Richard'ın geliri depremzedelerle paylaşılacak
'Richard'ın geliri depremzedelerle paylaşılacak
Depremzedeler için oynayacaklar
Depremzedeler için oynayacaklar
28 günde 30 etkinlik
28 günde 30 etkinlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.