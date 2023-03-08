Misafirleri ağırlamaya devam ediyor

İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor. İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor.

MAXIMUM UNIQ MART AYI PROGRAMI

9 Mart Perşembe... Aydınlıkevler

14 Mart Salı... Esra Dermancıoğlu

15 Mart... Çarşamba Neyzen Tevfik-Hiç

16 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler

17 Mart Cuma... Aydınlıkevler

18 Mart Cumartesi... Cimri

21 Mart Salı... Sırça

21 Mart Salı... Neyzen Tevfik-Hiç

22 Mart Çarşamba... Sırça

27 Mart Pazartesi... Zengin Mutfağı

28 Mart Salı... Zengin Mutfağı

29 Mart Çarşamba... Richard

30 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler

30 Mart Perşembe... Richard

31 Mart Cuma... Aydınlıkevler