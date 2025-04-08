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        Haberler Dünya Titanik'te buzdağı parçaları kabinlere girmiş | Dış Haberler

        Titanik'te buzdağı parçaları yolcu kabinlere ulaşmış

        15 Nisan 1912 tarihinde yaşadığı kaza sonucu sulara gömülen Titanik gemisinde araştırmalar sürüyor. Uzmanlar tarafından elde edilen yeni bulgulara göre, geminin çarptığı buzdağından kopan parçalar yolcu kabinlerine kadar ulaşmış.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:03
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        Titanik'te buzdağı parçaları kabinlere ulaşmış
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        Titanik gemisine yapılan tam kapsamlı dijital taramada, batmaya neden olan unsurlardan birinin, gövdesinde A4 kâğıdı boyutlarında oluşan delikler olduğu belirlendi. Ayrıca, çarpışma sırasında buzdağı parçalarının bazı yolcu kabinlerinin içine kadar girdiği ortaya çıktı.

        BBC'nin haberine göre, Titanik’e yapılan ilk tam kapsamlı taramada elde edilen üç boyutlu dijital görüntüler, geminin sulara gömülmeden önceki sürece dair yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

        Buzdağına çarpmasının ardından ortadan ikiye ayrılan geminin 3 boyutlu görüntülerinde, 3 bin 800 metre derinlikte yer alan geminin enkazı ilk defa tamamıyla görüntülendi.

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        Elde edilen görüntülerde A4 kağıdı boyutundaki çok sayıda deliğin geminin batmasına yol açan nedenlerden biri olduğu saptanırken, buzdağının parçalarının çarpışma sırasında bazı yolcu kabinlerinin içine girdiği belirlendi.

        Titanik uzmanı Parks Stephenson, yeni rastlanan bulgulara ilişkin, "Titanik gemisi, bu felaketin yaşayan son görgü tanığı ve onun hala anlatacak hikayeleri var." ifadesini kullandı.

        Kazan dairesindeki işçiler kahramanca davrandı

        Geminin kazan dairesinin incelendiği yeni görüntülerde işçilerin, geminin ışıklarının açık kalması için sonuna kadar mücadele ettikleri anlaşıldı.

        Stephenson, ışıkları açık tutmak için fırınlara kömür depolayan mühendis ekibinin çabaları sayesinde birçok kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti.

        İşçilerin ışıkları ve elektriği sonuna kadar çalışır durumda tuttuklarını kaydeden Stephenson, "Böylece mürettebata cankurtaran botlarını zifiri karanlıkta değil, az ışıkla güvenli bir şekilde suya indirmeleri için zaman tanıdılar." dedi.

        Stephenson, incelenen görüntülerde buhar vanasının gemi battıktan sonra açık halde bulunmasının bu durumu kanıtladığını söyleyerek, bu ekibin kahramanca davrandığını kaydetti.

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        Titanik, Atlantik'in sularına gömülmüştü

        Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

        Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

        Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

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