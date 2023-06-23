ABD'Lİ ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Geziyi düzenleyen firmanın kurucu ortağı 'düşünüldüğünden daha uzun süreye sahip oldukları' konusunda ısrar ederken, ABD Sahil Güvenliği bugün oksijenin tükendiğini tahmin etmelerine rağmen sürece hala kurtarma operasyonu olarak baktıklarını ifade etmişti.

ABD Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral John Mauger, operasyonun 'aktif bir arama faaliyeti olmaya devam ettiğini' ve 'elverişli' hava koşulları sayesinde 'umutlu olduğunu' söyledi. Çarpma sesleriyle ilgili bir soru üzerine, ilk analizlerin bunların 'arka plandaki okyanus gürültüsü' olduğunu gösterdiğini ancak bunun hala incelendiğini söylemişti.

Yaklaşık 4 kilometre derinde olduğu düşünülen denizaltıyı bulmak için okyanusun dibindeki geniş bir alan ekipler tarafından özel cihazlar kullanılarak taranıyor.

Daha önce aynı denizaltıyla batığa dalan yolcular, Titanic'e ait enkazın bulunduğu alanın çok karanlık olduğunu ve yolculuklarının son iki saatinin hiç görüş olmadan gerçekleştiğini ifade etmişlerdi.