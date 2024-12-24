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        Haberler Bilgi Yaşam Tırtıl kurabiye tarifi: Evde pratik ve nefis tırtıl kurabiye nasıl yapılır?

        Tırtıl kurabiye tarifi: Evde pratik ve nefis tırtıl kurabiye nasıl yapılır?

        Tırtıl kurabiye, hem lezzetiyle hem de eğlenceli şekliyle çay saatlerinin gözdesi olan bir kurabiye çeşididir. Kolayca şekillendirilen bu kurabiye, ağızda dağılan kıvamıyla misafirlerinizi etkileyecek. İşte tırtıl kurabiye tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:07
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        Tırtıl kurabiye tarifi
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        Tırtıl kurabiye, tereyağlı hamurunun kıyır kıyır yapısıyla ve kendine özgü kıvrımlı şekliyle tanınır. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem kolay hem de oldukça eğlenceli bir yapım süreci sunar. Çocukların da bayılacağı bu kurabiyeyi, çikolata sosu veya meyve püresiyle süsleyerek zenginleştirebilirsiniz. İşte adım adım tırtıl kurabiye tarifi!

        Tırtıl Kurabiye Malzemeleri

        • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
        • Yarım çay bardağı sıvı yağ
        • 1 çay bardağı pudra şekeri
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay bardağı nişasta
        • 1 paket vanilya
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 2-2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        Üzeri İçin (isteğe bağlı):

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        • Eritilmiş çikolata
        • Hindistan cevizi, toz fıstık veya renkli şekerlemeler

        Tırtıl Kurabiye Nasıl Yapılır?

        Tırtıl kurabiye görünüşü ve lezzetiyle sevilen tatlılar arasındadır. İşte tırtıl kurabiye tarifi:

        • Geniş bir karıştırma kabına tereyağını ve pudra şekerini ekleyin. Mikser veya spatula yardımıyla iyice karıştırarak krema kıvamına getirin.
        • Üzerine sıvı yağı, yumurtayı ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Nişastayı, kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
        • Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına yerleştirin.
        • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tırtıl şeklinde hamurlar sıkın.
        • Hamurları eşit boyutta yapmaya özen gösterin ki pişme süresi aynı olsun.
        • Önceden ısıtılmış 160°C fırında, yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.
        • Kurabiyelerin üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin. Fazla kızartmamaya dikkat edin ki kıvamı bozulmasın.
        • Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın.
        • Soğuyan kurabiyelerin uçlarını eritilmiş çikolataya batırın ve üzerine Hindistan cevizi, toz fıstık veya renkli şekerlemeler serpiştirin.

        Tırtıl kurabiye yapımı aslında püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça kolaydır. İşte tırtıl kurabiye yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

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        • Hamurun kıvamını iyi ayarlayın; çok sert olursa sıkma aşamasında zorluk yaşanabilir.
        • Tırtıl şeklinin bozulmaması için hamuru sıkarken sabırlı olun ve sıkma torbasını yavaşça hareket ettirin.
        • Fırın ısısını yüksek tutmamaya özen gösterin; düşük ısıda pişen kurabiyeler daha yumuşak olur.

        Fındık Ezmeli Tırtıl Kurabiye Tarifi

        Tırtıl kurabiyeyi klasik lezzetinden biraz daha farklılaştırarak fındık ezmesiyle hazırlıyoruz! Fındık ezmesi sayesinde daha aromatik ve yoğun bir tat elde edeceğiniz bu tarif, çay saatlerinize yenilik katacak.

        Malzemeler:

        Hamur İçin:

        • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 çay bardağı pudra şekeri
        • 1 adet yumurta
        • 2 yemek kaşığı fındık ezmesi
        • 1 çay bardağı nişasta
        • 1 paket vanilya
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 2-2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

        Üzeri İçin:

        • Eritilmiş sütlü veya bitter çikolata
        • Dövülmüş fındık

        Fındıklı Tırtıl Kurabiye Tarifi

        • Derin bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini mikserle çırparak krema kıvamına getirin.
        • Sıvı yağı, yumurtayı ve fındık ezmesini ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Nişastayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
        • Hamuru sıkma torbasına yerleştirin.
        • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine tırtıl şeklinde hamurlar sıkın.
        • Dilerseniz hamuru yuvarlak veya düz şeritler halinde sıkarak farklı şekiller de verebilirsiniz.
        • Önceden ısıtılmış 170°C fırında, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
        • Kurabiyelerin üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
        • Soğuyan kurabiyelerin uçlarını eritilmiş çikolataya batırın.
        • Üzerine dövülmüş fındık serpiştirerek lezzet ve görsellik katın.
        • Çikolata donduktan sonra kurabiyeler servise hazır!
        • Fındık ezmeli tırtıl kurabiyeyi çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
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