Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!

Kayseri'de, 21 Temmuz'da annesinin yanından 'lavaboya gidiyorum' diye ayrılan ve 13 gün sonra viyadüğün altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25) ailesi, oğullarının ölüm nedeninin aydınlatılmasını istedi.

DHA'nın haberine göre baba Osman Tekin, "Devam eden süreç üzerinde bende bazı kuşku ve şüpheler oluştu. Çocuğumda yükseklik korkusu vardı, bunu kimseye anlatamıyorum. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz, yapamaz yani. Oraya çıkıp atlayamaz" dedi.

Tekin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.Tekin'in metrelerce yükseklikteki viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. Tekin'in ailesi ise Enes Ahmet'in ölüm nedeninin aydınlatılmasını istiyor. Enes Ahmet Tekin’in babası Osman Tekin, Devam eden süreç üzerinde bende bazı kuşku ve şüpheler oluştu. Ama buna da bir türlü ulaşamadım. Mesela bunlardan biri 3 defa dron kaydı çekilmiş. Çekilen dron kayıtlarının bana verilmesini istediğim halde yaklaşık 1 haftadır bir türlü ulaşamadım. Savcılığa da 1-2 sefer dilekçede bulundum. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de dilekçe yazdım. Yine de halen ulaşamamış durumdayım ifadelerini kullandı.

"AKLIMA CİNAYET ŞÜPHELERİ DE GELİYOR"

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelendiğini belirten Tekin, "Benim buradaki gayem bir inşaatın kamera kayıtlarında gördüğüm ve o dakikalara denk gelen 2 gizemli kişinin orada yürümesi ve bir süre sonra duraklaması. Viyadükte çekilen son dron kaydını geçen hafta emniyette bana izlettiler. Orada oğlumun görüntüsü var. Temmuz'un 25'i ve 28'inde yaptıkları dron kayıtlarında oğlumun son çekimi yapılan görüntüsü yoksa o zaman demek ki benim çocuğum sonradan oraya getirildi. Benim aklıma cinayet şüpheleri de geliyor. Her şey geliyor. Hesabında parası vardı. Hesap kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Daha bir adım atamadık. Birine borç mu verdi, alamadı mı O anda birisini çağırdı. Başka bir olay mı oldu Daha sonradan mı bir şey yapıldı Benim çocuğumda yükseklik korkusu var. Ben bunu kimseye anlatamıyorum. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz. Yapamaz yani. Oraya çıkıp atlayamaz diye" konuştu.

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"RÜZGAR ONU ORAYA SAVURAMAZ"

Oğlunun cenazesini görmediğini söyleyen Osman Tekin, Bir de bize, 'atladığını düşünüyoruz' diyorlar. Emniyet de buna kesinlik vermiyor. 'Atladığı düşünülüyor' denildiği mesafe ile bulunduğu mesafe arasında aşağı yukarı 40 metrelik bir mesafe var. 80 kilodan bahsediyoruz. Rüzgar onu oraya savuramaz. Başka bir şey mi var Oraların araştırılmasını istiyorum. O mesafenin profesyonel ekipler tarafından kontrol altına alınmasını istiyorum. Bir ölçüm yapılmasını istiyorum. Oğlumun cansız bedenine ulaştık diyorlar. Ben görmedim. Bir sene önce görmüş olan bacanağımın ifadesiyle o olduğuna nereden varılıyor Tabii ki DNA testi yapılıyor. Kan da verdik. Bir an önce açıklığa kavuşmasını istiyorum dedi.