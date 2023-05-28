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TİP Genel Seçim Sonuçları 2023: TİP Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

28 Mayıs günü Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi tekrarlanacak. Bu sebeple 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerdeki sonuçlar yine vatandaşların gündeminde yer aldı. Söz konusu duruma dair arama motorlarında partilerin oy oranlarını araştırılıyor. İşte, 2023 TİP Genel Seçim sonuçları...

Giriş: 28.05.2023 - 06:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili vatandaşların gündeminde TİP Genel Seçim sonuçları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak TİP'in yüzde kaç oy aldığı, oy oranın kaç olduğu ve kaç milletvekili çıkardığı merak edilen soruların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

  • TİP Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com Seçim Sayfasında

    YSK'nın açıklamasının ardından il il, ilçe ilçe TİP seçim sonuçları ve oy oranı hakkındaki bilgiler belli oldu. Söz konusu istatistiklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    TİP Canlı Seçim Sonuçları Görüntülemek İçin Tıklayınız

  • TİP SEÇİM SONUÇLARI

    Türkiye İşçi Parti kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Milletvekili Seçimi'nde yüzde 1,73 oy alırken çıkardığı tahmini milletvekili sayısı 4 oldu. Parti Cumhurbaşkanı adayı ise çıkarmadı. 

    TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HARİTALI DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    Yayınlanan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

    2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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