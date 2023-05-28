14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili vatandaşların gündeminde TİP Genel Seçim sonuçları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak TİP'in yüzde kaç oy aldığı, oy oranın kaç olduğu ve kaç milletvekili çıkardığı merak edilen soruların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.