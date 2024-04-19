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        Haberler Yaşam Tiktok hesap kapatma, dondurma ve silme işlemi: Tiktok hesabı nasıl dondurulur, kalıcı olarak silinir?

        Tiktok hesap kapatma, dondurma ve silme işlemi: Tiktok hesabı nasıl dondurulur, kalıcı olarak silinir?

        Sosyal medya kanalları günümüzün büyük çoğunluğunda zaman geçirdiğimiz mecralar olmaya devam ederken farklı sosyal medya hesaplarının kullanımı da zorluk yaratabiliyor. Özellikle hesap dondurma ve şifre unutma sorunlarına çözüm arayanlar için hazırladığımız yazımızda Tiktok Hesap Kapatma, Dondurma ve Silme İşlemi: Tiktok Hesabı Nasıl Dondurulur, Kalıcı Olarak Silinir? Sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:46
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        Tiktok hesap kapatma
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        Dünyanın en çok kullanıcısı olan sosyal medya kanallarından biri olan Tiktok’ta hesap kullanımında sorun yaşayan hesaplarını dondurma ya da kapatma gibi işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte, kullanıcı hesabı ayarlarıyla ilgili merak edilenler.

        TikTok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

        • TikTok hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz:
        • TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.
        • Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.
        • Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.
        • Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.
        • "Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.
        • "Hesabı Sil" veya "Hesabı Kapat" seçeneğine dokunun.
        • Talimatları izleyerek hesabınızı kalıcı olarak kapatın.

        TikTok Hesap Silme Nasıl Yapılır?

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        TikTok hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

        • TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.
        • Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.
        • Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.
        • Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.
        • "Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.
        • "Geçici olarak dondur" veya "Hesabı Dondur" seçeneğine dokunun.
        • Talimatları izleyerek hesabınızı geçici olarak kapatın.

        TikTok Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

        • TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.
        • Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.
        • Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.
        • Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.
        • "Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.
        • "Geçici olarak dondur" veya "Hesabı Dondur" seçeneğine dokunun.
        • Açılan pencerede size sunulan talimatları takip edin ve hesabınızı geçici olarak dondurun.

        Bu işlem sonrasında hesabınız geçici olarak kapatılacak ve bilgileriniz saklanacaktır. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek istediğinizde, yine aynı adımları izleyerek hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

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        Şifresi Unutulan TikTok Hesabı Nasıl Kapatılır?

        Şifresini unutan bir TikTok hesabını kalıcı olarak kapatmak yerine, hesaba yeniden erişim sağlamak için şifre sıfırlama işlemi yapmak daha uygun olacaktır. İşte adımlar:

        • TikTok uygulamasını açın.
        • Giriş ekranında "Şifremi Unuttum" veya "Şifreyi Sıfırla" gibi bir seçenek bulun.
        • Bu seçeneği tıklayarak şifrenizi sıfırlamak için gereken adımları izleyin.
        • Şifrenizi sıfırladıktan sonra hesabınıza yeniden giriş yapın.
        • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, yukarıda açıklanan "TikTok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?" adımlarını izleyerek hesabınızı isterseniz kalıcı olarak kapatabilirsiniz.

        Şifresi Unutulan TikTok Hesabı Nasıl Kapatılır?

        Eğer TikTok hesabınızın şifresini unuttuysanız, hesabınızı doğrudan kapatmak yerine, şifre sıfırlama işlemi yapmanız gerekmektedir. Bunun için TikTok uygulamasının giriş ekranında "Şifremi Unuttum" veya "Şifreyi Sıfırla" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği kullanarak şifrenizi sıfırlayabilir ve ardından hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

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        TikTok Pro Hesaptan Nasıl Çıkılır?

        TikTok Pro hesabınızdan çıkmak oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca yapabilirsiniz:

        • Profilinize gidin: TikTok uygulamasını açın ve profilinize gidin.
        • Ayarlar'a gidin: Profilinizin sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayarak "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
        • Hesap'a gidin: "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünde "Hesap" seçeneğine tıklayın.
        • Hesap Yönet'e gidin: "Hesap" menüsünde "Hesap Yönet" seçeneğine tıklayın.
        • Pro Hesaba Geçiş'e gidin: "Hesap Yönet" menüsünde "Pro Hesaba Geçiş" seçeneğine tıklayın.
        • Pro Hesaptan Çık'a tıklayın: "Pro Hesaba Geçiş" ekranında "Pro Hesaptan Çık" butonuna tıklayın.
        • Onaylayın: Hesaptan çıkmak istediğinizi onaylamak için tekrar "Pro Hesaptan Çık" butonuna tıklayın.
        • Hesaptan çıktıktan sonra:
        • Pro hesabınızla ilişkili tüm analizlere ve araçlara erişiminizi kaybedersiniz.
        • Profiliniz artık "Pro" olarak işaretlenmeyecektir.
        • Kişisel hesabınızdaki tüm videolarınız ve içerikleriniz korunacaktır.
        • Pro hesaptan çıktıktan sonra 30 gün içinde tekrar Pro hesaba dönebilirsiniz. 30 günlük sürenin sonunda bu işlem geri döndürülemez hale gelir.

        TikTok Hesabı Kendi Kendine Kapanır Mı?

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        TikTok hesabınız belirli durumlarda kendiliğinden kapanabilir. Bu durumlar şunlardır:

        TikTok Hizmet Şartları veya Topluluk Kurallarını İhlal Etmek

        • Yasa dışı faaliyetlerde bulunmak
        • Nefret söylemi, zorbalık veya taciz içeren içerik paylaşmak
        • Spam veya sahte içerik paylaşmak
        • Telif hakkı ihlali yapmak
        • Çıplaklık veya cinsel içerikli içerik paylaşmak
        • TikTok'un yapay zekasını kandırmaya çalışmak

        Hesabınızı Uzun Süre Kullanmamak

        • TikTok, 180 gün boyunca oturum açmayan hesapları devre dışı bırakabilir.
        • Hesabınız devre dışı bırakılırsa, 30 gün içinde tekrar etkinleştirebilirsiniz.
        • 30 günlük sürenin sonunda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

        Hesabınızın Şüpheli Faaliyet Göstermesi

        • TikTok, hesabınızın ele geçirilmiş olabileceğini veya şüpheli faaliyetler gösterdiğini tespit ederse hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir.

        TikTok Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

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        Kullanıcıların en çok araştırdığı sorulardan biri Tiktok hesabıma giremiyorum, Tiktok hesabımı nasıl geri alırım? sorusudur. TikTok hesabınızı kurtarmak için, hesabınızla ilişkilendirilmiş olan e-posta adresi veya telefon numaranızı kullanarak şifre sıfırlama işlemi yapmanız gerekmektedir. Şifreyi sıfırladıktan sonra hesabınıza yeniden erişebilirsiniz.

        TikTok Hesap Silme Linki

        TikTok hesabınızı doğrudan bir bağlantı kullanarak silemezsiniz. Hesabınızı silmek için TikTok uygulamasını veya web sitesini kullanmanız gerekir.

        TikTok Uygulamasını Kullanarak

        • TikTok uygulamasını açın ve profilinize gidin.
        • Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
        • "Hesap" seçeneğine tıklayın ve "Hesabı Devre Dışı Bırak veya Sil" seçeneğini seçin.
        • "Hesabı Sil" seçeneğini seçin, şifrenizi girin ve işlemi tamamlayın.

        TikTok Web Sitesini Kullanarak

        • https://www.tiktok.com/en/ adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
        • Profil resminize tıklayın ve "Ayarlar" seçeneğini seçin.
        • "Hesap" sekmesine tıklayın ve "Hesabı Devre Dışı Bırak veya Sil" seçeneğini seçin.
        • "Hesabı Sil" seçeneğini seçin, şifrenizi girin ve işlemi tamamlayın.
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