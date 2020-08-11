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Fransa'da veri güvenliğini regüle eden Ulusal Bilişim Komisyonu (CNIL),Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

ByteDance tarafından kontrol edilen TikTok hakkındaki soruşturmanın gelen bir şikayet üzerine başlatıldığı kaydedildi. CNIL sözcüleri mayıs ayında yapılan şikayetin soruşturma kapsamına alındığını belirtirken şikayetin içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

TikTok hakkında daha önce de ABD, Avrupa Birliği ve Hollanda'da inceleme başlatılmıştı. ABD, TikTok'u kişisel verilerin saklanması nedeniyle bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü açıklamış ve şirketin ABD'li bir başka şirkete satılmaması durumunda yasaklanacağını açıklamıştı.

Haziran ayında ise Avrupa Veri Güvenliği Yönetimi, AB tarafından gelen veri toplama yöntemlerine ilişkin endişeler, güvenlik ve gizlilik konusu nedeniyle TikTok'un birlik içerisindeki faaliyetlerini değerlendirecek bir görev gücü oluşturacağını açıklamıştı.

TikTok'un binlerce kullanıcısının olduğu Hollanda'da da benzer br adım atılmış ve TikTok geçen hafta İrlanda'da bir veri merkezini kuracağını duyurarak endişeleri gidermeye çalışmıştı.