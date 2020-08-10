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Microsoft'un ardından Twitter'ın da Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu bildirildi

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Twitter'ın TikTok'un sahibi , ByteDance ile yaptığı göçrüşmelerden henüz olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmadı.

HİSSELERE İLGİ

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, ABD'li şirketlerden 45 gün içinde TikTok ile iş ilişkisine son vermelerini istemişti. Trump, ülkesindeki operasyonları herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

ABD'de seans öncesi vadeli işlemlerde Twitter hisselerinde bu haberin etkisiyle yüzde 5.5'lik artış yaşandı.