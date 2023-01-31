DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Dün ki Kabine Toplası'nda ardından destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."