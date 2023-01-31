DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.