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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Ticari uçaklarda GPS aldatmacası: Zamanı hackleyen yeni tehdit! - Teknoloji Haberleri

        Ticari uçaklarda GPS aldatmacası: Zamanı hackleyen yeni tehdit!

        Son aylarda yüzde 400 artan GPS aldatma saldırıları, ticari uçakların saatlerini manipüle ederek havacılık güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle çatışma bölgelerinde görülen bu saldırılar, uçakların dijital iletişim sistemlerine erişimini engelleyebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:09
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        Ticari uçaklarda GPS aldatmacası
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        Siber güvenlik araştırmacılarına göre, ticari uçakları rotasından çıkarabilen dijital saldırı türü olan GPS “spoofing” (aldatma) son zamanlarda ilginç bir boyuta ulaştı: Zamanı hackleme yeteneği.

        YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ!

        Havacılık danışmanlık kuruluşu OPSGROUP’a göre, son aylarda ticari uçakları etkileyen GPS aldatma olaylarında %400’lük bir artış yaşandı. Bu olayların birçoğu, özellikle çatışma bölgelerinde, gelen dronları veya füzeleri şaşırtmak amacıyla çevredeki hava sahasına yanlış konumlar yayınlayan yasadışı yer tabanlı GPS sistemlerini içeriyor.

        Pen Test Partners’ın kurucusu Ken Munro, Las Vegas’ta düzenlenen DEF CON hacking konferansında yaptığı sunumda, “GPS’in sadece bir konum kaynağı olduğunu düşünüyoruz, ancak aslında bir zaman kaynağı. Spoofing olayları sırasında uçaklardaki saatlerin garip şeyler yapmaya başladığına dair raporlar görmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Munro, Reuters ile yaptığı bir röportajda, büyük bir Batılı havayolu şirketi tarafından işletilen bir uçağın saatlerinin aniden yıllar ileriye alındığı ve bu durumun uçağın dijital olarak şifrelenmiş iletişim sistemlerine erişimini kaybetmesine neden olduğu yakın tarihli bir olayı örnek gösterdi.

        Bu yeni gelişme, uçakların saatlerini ileriye veya geriye alarak dijital olarak şifrelenmiş iletişim sistemlerine erişimi kaybetmelerine neden olabilir. Bu durum doğrudan kazalara yol açmasa da, kafa karışıklığı yaratabilir ve küçük sorunların daha ciddi problemlere dönüşmesine neden olabilir.

        Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların havacılık güvenliği üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekiyor ve havayolu şirketlerini ve ilgili otoriteleri bu tür tehditlere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

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