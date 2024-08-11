Ticari uçaklarda GPS aldatmacası: Zamanı hackleyen yeni tehdit!

Siber güvenlik araştırmacılarına göre, ticari uçakları rotasından çıkarabilen dijital saldırı türü olan GPS “spoofing” (aldatma) son zamanlarda ilginç bir boyuta ulaştı: Zamanı hackleme yeteneği.

Havacılık danışmanlık kuruluşu OPSGROUP’a göre, son aylarda ticari uçakları etkileyen GPS aldatma olaylarında %400’lük bir artış yaşandı. Bu olayların birçoğu, özellikle çatışma bölgelerinde, gelen dronları veya füzeleri şaşırtmak amacıyla çevredeki hava sahasına yanlış konumlar yayınlayan yasadışı yer tabanlı GPS sistemlerini içeriyor.

Pen Test Partners’ın kurucusu Ken Munro, Las Vegas’ta düzenlenen DEF CON hacking konferansında yaptığı sunumda, “GPS’in sadece bir konum kaynağı olduğunu düşünüyoruz, ancak aslında bir zaman kaynağı. Spoofing olayları sırasında uçaklardaki saatlerin garip şeyler yapmaya başladığına dair raporlar görmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Munro, Reuters ile yaptığı bir röportajda, büyük bir Batılı havayolu şirketi tarafından işletilen bir uçağın saatlerinin aniden yıllar ileriye alındığı ve bu durumun uçağın dijital olarak şifrelenmiş iletişim sistemlerine erişimini kaybetmesine neden olduğu yakın tarihli bir olayı örnek gösterdi.