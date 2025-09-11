Ticari lastikte umutlar 2026'ya kaldı

Türkiye ticari lastik pazarında küçülme trendinin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Sektörde, 2025 yılı pazar tahminleri 2.2 milyon adet şeklinde açıklanıyor. Böylece, 2024'ü yüzde 12 küçülme ile geride bırakan sektörün, bu yılı da yüzde 10'un üstünde bir küçülme ile bitirmesi öngörülüyor.

A Milli Futbol Takımı'nın sponsoru olan Prometeon'un Geniş Avrupa Bölge CEO’su Gökçe Şenocak millilerin Konya'da İspanya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ticari lastik pazarındaki daralmanın sadece Türkiye özelinde değil, globalde de gerçekleştiğini kaydeden Şenocak, "Bunda ekonomik sebepler, savaşlar, pandemi sonrası ülkelerde yaşanan enflasyon artışı, faiz yükselmesi gibi sebepler etkili oldu. Avrupa pazarında da talep eskiye oranla azaldı. Türkiye’de ticari lastik pazarı ihracatçı bir sektör olarak bu daralmadan daha fazla etkilendi" dedi.

'EKONOMİK ÜRÜN TALEBİ ARTTI'

Türkiye ve Avrupa pazarında ekonomik ürünlere olan talebin arttığını da belirten Şenocak, "Toplam pazarın yüzde 60’a yakını premium, yaklaşık yüzde 40’ı ekonomik segmentten oluşuyor. Premium pazarı önceden yüzde 70'in üzerindeydi. Şu an yüzde 60'lara düşmüş durumda. Ancak yine de sektörün önemli bir kısmı premium lastik tercih ediyor. Premium yani kaliteli ve ödediğine değer ürün satın alma güdüsü özellikle ekonomik olarak zorlu dönemlerde daha çok önem kazanıyor. Kullanıcıların, ödediği bedelin karşılığını veren, güvenilir ve dayanıklı ürünler satın alma motivasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.

2026’nın ikinci yarısında sektörde yukarı yönlü bir toparlanma beklediklerini de aktaran Gökçe Şenocak, "Türkiye pazarı halen Avrupa'nın en büyük ticari lastik pazarı. Bu sebeple Prometeon olarak Türkiye’nin ticari lastikler pazarında bu toparlanmayı göreceğine ve potansiyeline inanıyoruz" öngörüsünü paylaştı. ÜRETTİĞİ 10 LASTİKTEN 9'U KAPLANABİLİYOR Ağır ticari araç lastiklerinde, binek araç lastiklerinin aksine yüzeyin kaplanması ile lastiklerin kullanım ömrü uzatılabiliyor. Bu süreç 3 kez tekrarlanabiliyor. Kaplama teknolojilerini lastik ömrünü uzatmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak açısından kritik olarak gördüklerini söyleyen Prometeon'un Geniş Avrupa Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, "Sağlam karkas yapısı sayesinde lastiklere ikinci ve üçüncü ömür kazandırıyoruz, böylece hem çevresel hem ekonomik sürdürülebilirliği destekliyoruz" dedi. Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak Verilen bilgiye göre, Prometeon’un Türkiye’de sattığı her 10 lastikten 9’u kaplanabilir durumda. Karkas garantisi de sunan şirket filolar için maliyet avantajı yaratıyor, operasyonel verimliliği artırıyor ve bireysel kullanıcılara da güvenli bir şekilde kaplama lastiği kullanma imkânı sunuyor.

SPORA FARKLI BRANŞLARDA DESTEK Prometeon, uzun yıllardır farklı branşlarda spor yatırımları yapması ile de biliniyor. Şirketin spora verdiği destekler ise şu şekilde açıklanıyor; - A Milli Erkek Futbol Takımı’nın resmi sponsoru - İtalya’da ülkenin köklü kulüplerinden Parma Calcio 1913’e ana sponsoru - İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) Resmi Lastik ortağı - 2024-2026 yılları arasında 3 yıl süreyle İtalya’nın erkek, kadın ve genç milli takımlarını destekleyicisi - Mısır’da Al Ahly’nin destekçisi - Çek pilot Martin Macík Jr., Kocaeli fabrikasında üretilen özel S02 Rally lastikleriyle 2024 ve 2025 Dakar Rallileri’nde 12 etabın 10’unu birincilikle tamamlayarak yarışı 2 saat 21 dakikalık bir farkla önde bitirdi. - Brezilya’da düzenlenen popüler kamyon şampiyonası Copa Truck’ın hem sponsoru hem de resmi lastik tedarikçisi. - Prometeon Dünya Superbike Şampiyonası’na verdiği destek ve 2021 ile 2024 yıllarında dünya şampiyonu olan millî sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’yla iş birliği yapıyor. - Şirket Türkiye’de motor sporlarının gelişimine katkı sağlayan ve geleceğin sporcularını yetiştiren Turkish Racing Academy gibi önemli girişimleri de destekliyor.

2016'DA PİRELLİ'DEN AYRILDI Geçmişi yaklaşık 150 yılı bulan İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 2015 yılında Çinli kimya şirketi ChemChina'ya satılmasının ardından büyük bir dönüşüm geçirdi. Şirketin ticari araç lastik birimi önce 2016'da Pirelli Industrial adını aldı. 2017'de ise yeni bir marka olarak Prometeon doğdu. Yıllar içinde ortaklık yapısı değişen yeni şirketin, 2022'de ise tek sahibi Çin merkezli Aeolus oldu. Kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastikleri Prometeon, günümüzde Pirelli'nin de lisanslı ticari araç lastiklerinin üretiminin sorumluluğunu üstleniyor. Pirelli için üretim yapmak hedefiyle 1960 yılında kurulan Türkiye’nin ilk lastik fabrikası ise, günümüzde Prometeon'un tesisi olarak üretim yapıyor. Prometeon'un kendi markalı ürünleri ise ilk kez geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Şirketin kendi markasını taşıyan ilk lastiklerinin Avrupa lansmanı 2024 yılında Türkiye'de gerçekleşmişti.