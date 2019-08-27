Hız kesmeden devam eden ticaret savaşları, otomotiv sektöründe de bir takım gelişmelere neden oluyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı attığı adımlar piyasalarda tansiyonu gererken, gelişmeler her iki ülkede satış ve pazarlama faaliyeti yürüten markaları ise endişeye sürüklüyor.

Öyle ki, geçtiğimiz hafta Çin'in yaklaşık 75 milyar dolarlık ABD ürünlerine yeni vergiler koyduğunu ve Amerikan otomobilleri için ertelediği vergileri yeniden işleme koyacağını açıklaması, ABD'de ürettiği araçlarını Çin'de satan markaları alarma geçirmiş durumda.

Buna göre, Çin'in ABD çıkışlı ürünlere yüzde 5 ila 10 arasında değişen vergileri iki partide olacak şekilde 1 Eylül ve 15 Aralık itibarıyla yürürlüğe sokacağı belirtiliyor.

Daha önce kararlaştırılan ancak ticaret görüşmeleri nedeniyle ertelenen ABD otomobillerine yönelik yüzde 25'lik ek verginin ise 15 Aralık tarihinden itibaren tekrar işleme alınması bekleniyor.

Otomobil parça ve aksamları ile ham petrol için de geçerli olacak ek vergi kararında ise uygulanacak oran da yüzde 5 olarak belirlendi.

PAZARIN YÜZDE 3'ÜNÜ OLUŞTURUYORLAR

Yaşanan son gelişmelerin, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki ABD menşeili araçların fiyatlarında artışa yol açma ihtimali bulunuyor.

Böyle bir durumda ise, Çin'de üretim yapan markaların elleri ABD'den ithal edilen rakiplerine göre daha güçlenmiş olacak.

ABD'den ithal edilen araçlar Çin pazarının yüzde 3'üne denk geliyor. Bu kategoriye giren 230 bin 115 aracın yüzde 57'sini ise BMW ve Mercedes-Benz modelleri ise oluşturuyor.

BMW'nin X3, X5 ve X6 gibi ABD'den ithal ettiği modeller ise, markanın Çin'deki satışlarının toplam yüzde 12'sine denk geliyor.

Ford'da bu oran yüzde 9, Daimler ve FCA'da yüzde 8 ve Tesla'da yüzde 100 olarak açıklanıyor.

Çin'deki ABD menşeli otomobillerin yüzde 20'sini Ford ve yüzde 7'sini de Tesla modelleri oluşturuyor.

Rakamlar, söz konusu dört markanın ticaret savaşındaki son gelişmeden en çok etkilenecek üreticiler olduğunu gösteriyor.

Bu noktada Tesla'nın bu durumdan kurtulma ihtimali olduğu belirtelim. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, yapımı devam eden Şangay fabrikasında faaliyete başladığı zaman, ek vergi uygulamasını dışında kalacak.

Fakat, yeni fabrikasında üretime başlayana dek Çin'deki durumdan etkilenecek markalar arasında bulunan Tesla, ek vergilerin yürürlüğe gireceği 15 Aralık tarihinden önce Çin'e ihraç ettiği araç sayısını ikiye katlayarak 35 bine çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan, beklenen fiyat artışı ile ilgili ilk haber de Tesla'dan geldi. Cuma gününden itibaren Çin'de sattığı otomobillerine zam uygulayacak elektrikli otomobil üreticisinin, Aralık ayında ise bir fiyat artışı daha öngördüğü kaydedildi.

İHRACATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Çin'e ithalatta gaza basan Tesla'nın aksine, ticaret savaşında kılıçların çekildiği 2017 yılından bu yana, ABD'de otomotiv üreten markalar bu ülkeye yaptıkları ihracatı azaltma yoluna gitti. Son 2 yılda bu sayının yarı yarıya azaldığı bildiriliyor.

Bunun son örneği olarak da, Çin pazarında uzun yıllardır faaliyette olan ABD'li üretici Ford'un, ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı yüzde 33 oranında azaltmayı planlaması gösterilebilir.

2017 yılında yaklaşık 3.1 milyon adet binek araç üretiminin gerçekleştiği ABD'de, bu rakam 2018 yılında 2.8 milyon adede gerilerken, 2019'da ise toplam binek araç üretiminin 2.6 milyon adet seviyesinde kalması bekleniyor.

Ticaret savaşlarının etkisiyle sektörün her geçen gün daralan üretiminin sonucu olarak ise, yakın bir gelecekte ABD'deki otomotiv fabrikalarında çalışan işçi sayısında kesinti yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sonuç olarak, ülkesini ördüğü gümrük duvarları ile öne çıkarmayı amaçlayan ve bu kapsamda ilk tetiği çekerek ticaret savaşlarını başlatan ABD Başkanı Donald Trump'ın, attığı adımlar ile ülkesinin en büyük iş kollarından bir olan otomotiv sektöründe işsizliğe yol açma ihtimali bulunuyor.

Böyle bir durumda ise, ABD Başkanı kurşunu Çin'e değil, kendi ayağına sıkmış olacak.