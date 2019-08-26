26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald TrumpÇin'in ticaret görüşmelerine yeniden başlamak istediğini söyledi. Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde konuşan Trump "Çin, dün gece üst düzey ticaret yetkililerimizi aradı ve 'haydi masaya geri dönelim' dedi. Bu yüzden biz de masaya döneceğiz, sanırım birşeyler yapmak istiyorlar. Canları çok yandı ancak yapılması gerekenin bu olduğunu biliyorlar, buna saygı duyuyorum. Bu dünya için çok olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.
CUMA GÜNÜ SAVAŞ YENİDEN KIZIŞMIŞTI
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Cuma günü karşılıklı gümrük vergilerini artırmalarının ardından tekrar kızışmıştı. Çin ABD menşei 75 milyar dolar tutarındaki ürüne gümrük vergisi getireceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da birkaç saat sonra buna misilleme olarak 550 milyar dolar tutarındaki ithal Çin ürününe ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Trump sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulundu. Trump ayrıca ABD'li şirketlerin üretim tesislerini ülkelerine geri taşımaları talimatı verdi.
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