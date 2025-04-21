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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarında sefer artışı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin İstanbul-Şam tarifeli uçuşlarında sefer artışı

        Türk Hava Yolları (THY), haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul-Şam tarifeli seferlerini talep dolayısıyla temmuz ayında 12'ye çıkarmayı kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:28
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        THY'nin İstanbul-Şam seferleri artıyor
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        THY, İstanbul ile Suriye'nin başkenti Şam arasında "TK-846" ve "TK-847" sayılı seferleriyle düzenlediği uçuşları 8 Temmuz'dan itibaren artırma kararı aldı.

        Hava yolu şirketi, tarifeli seferlerine "TK-848 ve "TK-849" numaralı yeni uçuşları da dahil etti.

        THY, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Şam seferlerine 23 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

        Haftada 3 gün karşılıklı planlanan seferler talep artışı nedeniyle günlük yapılıyordu.

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