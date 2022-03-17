Başarılı smaçör, 2012'den 2016'ya kadar Alman genç milli takımında oynarken; Peru'da düzenlenen 2015 FIVB Voleybol Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da mücadele etti. 2016 Dünya Grand Prix'de Alman A Milli takımında yer alan Hanna Orthmann, Macaristan ve Slovakya'da düzenlenen 2016 FIVB 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. 2017'de İtalya Serie A'ya ProVictoria Pallavolo Monza'ya transfer olmasının ardından 2018 yılında FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı. Orthmann, 2020’de Avrupa Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda en iyi smaçör ödülüne layık görüldü.



​Hanna Orthmann, sözleşmesinin uzamasıyla ilgili olarak "Türk Hava Yolları'nda kaldığım için çok mutluyum. Bu takıma gelmek benim için çok doğru bir karardı. Takım içerisindeki atmosferi ve arkadaşlığı çok seviyorum. Önümüzdeki sezon daha büyük başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

​Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın makamında, kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Abdullah Kelkitli ise "2021-22 sezon ortasında aramıza katılarak takımımıza güç katan genç ve yetenekli oyuncu Hanna Orthmann ile önümüzdeki sezon için de anlaşma sağladığımız için çok mutluyuz. Kısa zamanda takımımıza uyum sağlayarak faydalı olan oyuncumuza gelecek sezon için de güvenimiz ve inancımız tam. Kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum" İfadelerini kullandı.