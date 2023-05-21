Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun üçüncülük müsabakasında Barcelona ile AS Monaco, Litvanya’nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena’da kozlarını paylaştılar.

AS Monaco, genç oyuncu Matthew Strazel’in önderliğinde sahadan 78-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AS Monaco, 2022-23 EuroLeague sezonunu üçüncülükle tamamladı. Barcelona ise dördüncü sırayı alarak hayal kırıklığı yarattı.

Barcelona’da Nikola Mirotic 15 sayı, 2 ribaund, 3 top çalma; Tomas Satoransky 7 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Alex Abrines 9 sayı, 3 ribaund, 2 asist; James Nnaji 7 sayı, 4 ribaund, 2 blokla oynadı.

AS Monaco’da ise Matthew Strazel 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Alpha Diallo 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Elie Okobo 10 sayı, 4 asist; Donta Hall 9 sayı, 10 ribaund, 1 asist; Jaron Blossomgame 9 sayı, 2 ribaund; Jordan Loyd 9 sayı, 2 ribaund, 6 asistle mücadele etti.