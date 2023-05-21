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THY Euroleague'de üçüncü Monaco oldu!

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde üçüncülük mücadelesinde Fransa temsilcisi Monaco, İspanya ekibi Barcelona'yı 78-66 yenerek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı

Giriş: 21.05.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
THY Euroleague'de üçüncü Monaco oldu!
HABERTURK.COM

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun üçüncülük müsabakasında Barcelona ile AS Monaco, Litvanya’nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena’da kozlarını paylaştılar.

AS Monaco, genç oyuncu Matthew Strazel’in önderliğinde sahadan 78-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AS Monaco, 2022-23 EuroLeague sezonunu üçüncülükle tamamladı. Barcelona ise dördüncü sırayı alarak hayal kırıklığı yarattı.

Barcelona’da Nikola Mirotic 15 sayı, 2 ribaund, 3 top çalma; Tomas Satoransky 7 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Alex Abrines 9 sayı, 3 ribaund, 2 asist; James Nnaji 7 sayı, 4 ribaund, 2 blokla oynadı.

AS Monaco’da ise Matthew Strazel 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Alpha Diallo 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Elie Okobo 10 sayı, 4 asist; Donta Hall 9 sayı, 10 ribaund, 1 asist; Jaron Blossomgame 9 sayı, 2 ribaund; Jordan Loyd 9 sayı, 2 ribaund, 6 asistle mücadele etti.

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