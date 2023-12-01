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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den uçuş sonrası alkol testi kararı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den uçuş sonrası alkol testi kararı

        Türk Hava Yolları (THY), pilot ve kabin memurlarına sefer dönüşlerinde de alkol ve psikoaktif madde testini uygulama kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:28
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        THY'den uçuş sonrası alkol testi kararı
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        Türk Hava Yolları (THY), pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yaptığı alkol ve psikoaktif madde testini sefer dönüşlerinde de uygulayacak.

        THY'nin pilotlara ve kabin memurlarına yolladığı duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak testlerin İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Uçuştan dönen ve görevli ekiplerce seçilen bazı pilot ve kabin memurlarına test uygulanacağı aktarılan duyuruda, konu hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin, iniş sonrasında uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından ekiplere tebliğ edileceği kaydedildi.

        Yapılacak testlerin uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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