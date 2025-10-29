Habertürk
        THY'den Karadağ açıklaması: Türk vatandaşları vize rejimine tabii tutulacaktır

        Karadağ'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarının yarın itibariyla vizeye tabii tutulacak olması nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) yolcularını uyardı. Uyarıda, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:34
        THY'den Karadağ açıklaması
        Konuyla ilgili havayolu şirketinin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        "BİLETLER KESİNTİ OLMADAN İADE EDİLECEK"

        Açıklamada, alınan karar öncesi Karadağ’a uçuşu olan Türk vatandaşları için iade ve değişiklik hakkı tanındığını da değinildi. Açıklamanın devamında, "28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. Bilet iade işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir. Bilet değişiklik işlemleri; Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız, kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir. Anlayışınız teşekkür ederiz" denildi.

