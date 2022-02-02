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,Uçuş ağındaki 128 ülkede doğal zenginlikleri gelecek nesiller için koruma amacıyla, Türk Hava Yolları uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı. Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen uçak yakıtı ilk kez 2 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen TK1823 sefer sayılı İstanbul Havalimanı – Paris Charles De Gaulle Havalimanı uçuşunda kullanıldı.

İlgili rotada haftada bir gün kullanılacak çevreci yakıtın süreç içerisinde farklı uçuş rotalarında da değerlendirilmesi ve daha yaygın kullanımı planlanıyor. Türk Hava Yolları’nın kullanacağı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87’ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor.

Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Dünyada en çok ülkeye uçan havayoluyuz. Bunu söylerken aslında ‘misafirlerini dünyada en zengin biyoçeşitlilik ile buluşturan havayoluyuz’ da demiş oluyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu bilinç ve sorumluluk ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak gerçekleştirdiğimiz ilk uçuşumuz da bu vizyonumuzun bir parçası. İnanıyoruz ki bugün olduğu gibi gelecek nesiller de dünyayı Türk Hava Yolları ile ve aynı güzelliğiyle keşfedecek. Dünyamızı korumaya odaklandığımız çalışmalarımız sürecek.” dedi.

Yakıtın uçaklara yüklenme süreci Türk Hava Yolları iştiraki olan TFS (Turkish Fuel Services) Akaryakıt Anonim şirketi tarafından gerçekleştirilirken Belçikalı Neste firmasından tedarik edilen çevreci ürün TFS’nin yakıt çiftliğinde depolanarak geleneksel jet yakıtı ile harmanlanıyor ve sonrasında uçaklara ikmal ediliyor.

Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde biyoyakıt üretimi konusundaki çalışmaların da yakından takip edildiği ve yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıtın temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerinin azaltılmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

İLK 3 ÇEYREKTE 85 BİN TONU AŞKIN CO2 SALINIMI ÖNLENDİ

Türk Hava Yolları 2008 yılından bu yana, karbon ayak izini azaltmak için 100’den fazla operasyonel optimizasyon projesi başlattı ve bu projeleri başarıyla uyguladı. Seyahatin her aşamasında ve yer operasyonlarında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 15 bin 363 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 48 bin 394 ton karbon emisyonunun atmosfere salımını önlendi. İlk üç çeyreklik dönemde ise toplam 85 bin 119 ton CO2 salımı önlendi.

Pandemi öncesinde, küresel havacılık sektörünün en iyi yılı olan 2019’da ise şirket yalnızca uçak bakım faaliyetlerinde aldığı önlemler ile 63 futbol sahası büyüklüğünde toprağı kurtarırken 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Öte yandan makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu.