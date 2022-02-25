THY bu uçuşları iptal etti

THY Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarını iptal etti

DHA

THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.