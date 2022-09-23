Türk Hava Yolları (THY), havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından "Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Londra’da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY, ayrıca "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.
Törende ödülü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat aldı.
Açıklamada konuşmasına yer verilen Bolat, "Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi bu kıymetli ödüllere layık gören değerli misafirlerimize ve bu değerlendirmeyi somut hale getiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. Bizi rakiplerimizden ayıran ayrıcalıklı hizmet yaklaşımımız ile Türk Hava Yolları markasını dünyanın en iyisi yapma yolunda sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Skytrax CEO’su Edward Plaisted de "Türk Hava Yollarını Dünya Havayolları Ödülleri’ndeki başarıları ve en rekabetçi marketlerden birinde kazandığı Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi ödülü için tebrik ederiz. Ayrıca THY'nin DO&CO iş birliği ile uçak içi ikramlarındaki yüksek standartlarının 'Dünyanın en iyi business class ikram servisi' ödülü ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince sunulan 2021/2022 anketinde 100’den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,32 milyon cevap değerlendirilerek, hava yolu şirketleri arasında kazananlar, Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında online müşteri anketi ile belirlendi.
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