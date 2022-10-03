THY, Afganistan uçuşlarına başlıyor

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sürecinde, Kabil Havalimanı'ndaki içler acısı görüntüler, Afgan halkının ABD kargo uçaklarının lastiklerine sarılıp bir an önce ülkeden çıkma görüntüleri tüm ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının manşetlerinde yer almıştı. Kabil Havalimanı'nın terminal güvenliği ve işletmesi konuları son bir yıldan bu yana Ankara’nın gündeminde. Görüşmeler hala devam ediyor.
Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve Afganistan hava sahasının kontrolsüzlüğü nedeniyle Afganistan uçuşları ve hava sahası uçuşlara yasaklandığı için uzunca bir süredir Türk hava şirketleri de uçuşlarını askıya almıştı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Habertürk’e yaptıkları açıklamada, Kabil ile Ankara arasında sürdürülen görüşmeler sonrasında, Türk Hava Yolları (THY) gelecek yıl 27 Mart’tan itibaren Afganistan’a yapacağı uçuşlar için bilet satışına başlandığını ve uçuşların başlaması için tüm önemlerin alınacağını ifade ettiler. Diplomatik kaynaklar, Kabil yönetiminin batıya açılan kapısının havalimanları olduğunu ve bunun da Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesini istediklerini ifade etti.
Diplomatik kaynaklar, yapılan görüşmeler kapsamında uçuşların sadece Kabil ile sınırlı olmayacağını da belirttiler. Kaynaklar, “Türk Hava Yolları'nın bu girişimiyle her gün İstanbul’dan Kabil’e bir uçuş ve İstanbul’dan Mezarı Şerif’e haftada üç uçuş yapılacak” diyor.
Taliban’ın geçen yılın yazında yeniden yönetime gelmesinin ardından Türk Hava Yolları, Emirates ve Flydubai de dahil olmak üzere birçok uluslararası hava yolu Afganistan’a uçuşlarını askıya aldı. Şu anda İran hava yolu şirketi Kish Air’in yanı sıra Ariana ve Kam Air, Kabil’den ve Afganistan’ın diğer bazı şehirlerinden ülke dışına uçuş gerçekleştiriyor.
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