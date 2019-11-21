Türk turizm şirketi Anex Tour, iflas eden Thomas Cook'un Almanya birimi Bucher Reisen & Öger Tours GmbH'i devraldı.

Yapılan açıklamaya göre, Anex Tour böylece şirketin Hamburg ve Meerbusch'taki 84 çalışanını devralmış oldu. Thomas Cook'un İngiltere'deki ana şirketinin iflası, Thomas Cook Almanya'yı da iflasa sürüklemişti.

Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Thomas Cook bünyesinde Rusya'da faaliyet gösteren Intourist'i satın alacağını duyurmuştu.

Koçkar, Thomas Cook'un hissedarları arasında bulunuyordu.