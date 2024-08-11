The Rings of Power'ın 2. sezon konusu ne olacak ve diziye hangi oyuncular katılacak?
Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan The Rings of Power (Güç Yüzükleri)'ın merakla beklenen 2. sezonuna sayılı günler kaldı. İlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan dizide yeni sezonda neler olacağı ise merak konusu. Dizinin başrol oyuncusu Morfydd Clark (Galadriel) yeni sezon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
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Yıllar önce sinema sektörüne damgasını vuran Lord of the Rings bitişiyle beraber hayranlarını üzmüştü. Devam filmi olarak çekilen Hobbit serisi de çok sevildi ve milyonlarca sinemasever tarafından izlendi. Geçen sene de ekran karşısına The Rings of Power dizisi olarak çıktı ve büyük beğeni topladı. Peki, heyecanla beklenen 2.sezonda neler olacak? İşte detaylar...
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HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR!
"The Rings of Power" 1. sezonu, Halbrand'ın aslında Karanlık Lord Morgoth'un eski teğmeni Sauron'un kılığına girmiş hali olduğunu ortaya çıkararak sona erdi. Karakter, Galadriel ile yakın bir ilişki geliştirdiği için, dizinin hayranları bu durumun ilerleyen bölümlerde ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor.
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YENİ SEZONA DAİR İPUÇLARI
Screen Rant'e konuşan dizinin Galadriel karakterini canlandıran oyuncu Morfydd Clark, 2. sezonun karakterler için neler sunduğuna dair kısa bir bilgi verdi. "Her zaman ipucu vermekten çok korkuyorum" diyen oyuncu, "Sadece ölümlü düşmanların birbirlerinden daha fazla nefret edeceklerini ve daha önce hiç olmadıkları kadar iyi göründüklerini söyleyebilirim" dedi ve daha fazla detay vermedi.
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SAURON PLANLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEK Mİ?
Galadriel, "The Rings of Power"ın erken bölümlerinde bile Sauron'un dönüşüne inanmıştı. Sauron'un Halbrand kılığına girerek, ona yanında yer verme teklifinde bulunmasının ardından, ona karşı nefreti daha da arttı. Onu yenmek için plan yaparken, Sauron muhtemelen karşılık vermek zorunda kalacak. Bu durum, Sauron'un orijinal planlarını gerçekleştirmesini karmaşıklaştırabilir.
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YÜZÜKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
"The Rings of Power" 2. sezonunun prömiyerine sadece birkaç hafta kala, Prime Video diziyi tanıtan bir afiş yayımladı. Afişte, Clark'ın Lady Galadriel olarak Nenya adlı Elf Yüzüklerini taktığı görülüyor. Adamant Yüzüğü ve Su Yüzüğü olarak da bilinen Nenya, mithril metalinden yapılmış ve beyaz bir adamant taşıyla süslenmiştir.
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YENİ SEZONDA SAURON VE YÜZÜKLER ÖN PLANDA OLACAK
Resmi özetine göre, 2. sezon "J. R. R. Tolkien'in Orta Dünya tarihine dayanmaktadır ve özellikle Yüzüklerin Efendisi romanının eklerinden alınan materyalleri kapsamaktadır. Romanın binlerce yıl öncesinde, Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçen hikaye, Karanlık Lord Sauron'un yükselişini ve daha fazla Yüzüklerin Gücü'nün yaratılmasını konu alacak."
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''2. SEZON DİZİYİ HEYECAN VERİCİ YERLERE TAŞIYACAK''
Amazon MGM Studios Televizyon Başkan Yardımcısı Vernon Sanders, dizinin geleceği hakkında heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Bence bu sezon, 1. sezonun momentumunu mükemmel bir şekilde devam ettirecek ve diziyi gerçekten heyecan verici yerlere taşıyacak. 2. sezon hakkında gerçekten iyimser ama mütevazıyız. Bu yüzden herkesin izlemesini istiyoruz. Harika şeyler olacağını düşünüyoruz. Sadece performanslar bile nefes kesici olacak."
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YENİ OYUNCULAR DİZİYE KATILACAK
"The Rings of Power" 2. sezonunda Clark ile birlikte yeni oyuncular da yer alacak. Bu oyuncular arasında Charles Edwards, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani bulunuyor.