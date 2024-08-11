YENİ SEZONA DAİR İPUÇLARI

Screen Rant'e konuşan dizinin Galadriel karakterini canlandıran oyuncu Morfydd Clark, 2. sezonun karakterler için neler sunduğuna dair kısa bir bilgi verdi. "Her zaman ipucu vermekten çok korkuyorum" diyen oyuncu, "Sadece ölümlü düşmanların birbirlerinden daha fazla nefret edeceklerini ve daha önce hiç olmadıkları kadar iyi göründüklerini söyleyebilirim" dedi ve daha fazla detay vermedi.