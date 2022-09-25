İngiltere'de gıda krizi: "Okullarda silgi yiyen çocuklar var"

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İngiltere genelindeki okul müdürlerinin raporlarına göre, gıda krizinin yaşandığı ülkede çocuklar acıkınca silgi yiyor ya da öğle yemeğine paraları yetmediği için oyun alanlarında saklanıyor.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'deki yaşanan gıda ve enerji krizi sebebiyle kıştan önce bile okullardaki aç çocuk sayısında "yürek buran" bir artış görüldü. Artan enerji faturalarının aileleri ısınma ve çocuklarının yiyecek harçlığı arasında seçim yapmaya zorladığı belirtildi.

Haberde, okula boş beslenme kutusuyla gelen öğrencilerin 'yemek yiyormuş gibi' davrandıkları, okulda ücretsiz yemek alamadıklarının arkadaşlarının evde yemek olmadığını bilmemesini istediği aktarıldı.

Gıda yardım kuruluşları ailelerden gelen gıda yardımı isteklerini karşılamakta zorlandıklarını belirtti.

"YÜREK BURKAN BİR DURUM"

Chefs in Schools'un Genel Müdürü Naomi Duncan "Okullarda çok aç oldukları için silgi yiyen öğrenciler olduğunu duyuyoruz. Çocuklar önceki gün yedikleri öğle yemeğinden sonra hiçbir şey yemeden okula geliyorlar. Hükümet bir şey yapmalı. Kesinlikle yürek burkan bir durum. Dışarı çıkıyorlar ve yemek yiyemedikleri için oyun alanında saklanan çocukları bulup yemek yediriyorlar" dedi.

İngiltere'de, tüm ana okulu öğrencileri iki yıla kadar ücretsiz okul yemekleri alma hakkına sahip. Ancak, Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu'na göre, yalnızca ebeveynleri yılda 7.400 sterlinden daha az kazanan çocuklar bu haklardan yararlanabiliyor ve yoksulluk içinde yaşayan 800 bin çocuk bu haklardan mahrum kalıyor.