İHA

Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu, depremzedelerin sıkıntılarını olabildiğince kısa sürede atlatabilmesi, ekonomik ve sosyal hayatın hızla toparlanabilmesi amacıyla ‘Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon' projesini hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, proje ile bölgede faaliyet gösteren gıda üretim tesislerinin, makine parklarının, elektrik aksamlarının hasarlarının giderilmesinde ve tamir edilmesinde katkı yapmak üzere oluşturulacak bir insan kaynağı havuzundaki gönüllü teknik uzmanlar (mühendis, tekniker, mekaniker) ile eleman desteği verilmesi öngörülüyor.

Böylece ilgili otoritelerin kullanılabilir raporu verdiği, ağır hasarlı olmayan gıda üretim ve işleme tesislerinin bir an önce işler duruma getirilip ekonomik hayata yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, proje ile ilgili olarak, "Bölgede binlerce hasar görmüş gıda işleme ve üretim tesisi var. Bunların bir kısmı hafif hasarlı olarak tanımlayabileceğimiz durumda. Binası hasarlı ve riskli olmayan ama makine ve ekipman parkında tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olan tesisler mevcut. Ancak aynı dönem içinde bu kadar tesisi tekrardan işler hale getirebilmek için bölgede yeterli sayıda teknik insan ve ekipman bulunmuyor. Ama biz ülkemizin diğer bölgelerinde faaliyetleri olan firmalardan, tesislerden, kendi içimizden toparlayacağımız ekipler ile bu restorasyon sürecinde yardım elimizi uzatabilir, mühendislik ve teknik becerilerimizi bir araya getirip emeğimizi ortaya koyarak fark yaratabilir ve bu süreci hızlandırabiliriz" dedi.

TGDF, proje kapsamında aralarında TOBB, TÜSİAD, Türkiye Makine Federasyonu, sendikalar gibi iş dünyasının çeşitli örgütlerine ve üniversitelere ‘Gıda Sanayi Teknik Destek ve Restorasyon' projesine destek çağrısında bulundu.

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