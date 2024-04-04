Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TFF reddetti, Fenerbahçe U19'la Şanlıurfa'ya - Fenerbahçe Haberleri

        TFF reddetti, Fenerbahçe U19'la Şanlıurfa'ya

        Fenerbahçe, yabancı hakem atanmaması ve tarihin ertelenmemesi halinde mücadeleye U19 takımıyla çıkacağını bildirdi. TFF de talepleri kabul etmedi. Bu nedenle 7 Nisan'da sahada 19 yaş altı oyuncular olacak

        Giriş: 04.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF reddetti, U19'la Urfa'ya
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyeler, sarı-lacivertli yönetime 4 madde için yetki vermişti. Dün de yönetim kurulu toplanarak, 2 maddeyle ilgili karar aldı.

        KAP'a yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Haberi Görüntüle

        "Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde; Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımı ile katınılmasına" oybirliğiyle karar verilmiştir."

        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Haberi Görüntüle
        TFF'den Fenerbahçe'nin talebine ret!
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Öte yandan gelecek sezondan itibaren iki sezon, Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılacağı bildirildi.

        Süper Lig'den çekilme kararını 3 ay sonraya erteleyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Kupa maçına ise U19 takımı ile de olsa çıkacaklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise Süper Kupa için yapılan yazılı talepleri kabul etmedi. Dolayısıyla Kanarya, U19 takımıyla sahaya çıkacak.

        Sahada hiç yer almama fikrinin rafa kalkmasının en büyük etkeni de, bu kararda yönetime verilecek cezalar. Futbol Disiplin Talimatı'na göre; kulübün müsabakaya katılmasına engel olunması durumunda yöneticiler, üç aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalacak.

        Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün gerçekleşen kongrede şunları söylemişti:

        "Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi söz konusu. 7405 sayılı spor yasası gereğince 5 senede toplam 2 yıl, bir seferde 1 yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle büyük bir koz vermiş oluruz. Bizi yakalamışken bırakmazlar diye düşünüyorum. Mali olarak bedeli ise şu; organizasyon için yapılan bütün bedelleri karşılamak zorunda olabiliriz"

        Sarı-lacivertlilerin tarihi maç öncesi bazı düşüncelerinin olduğu öğrenilirken, mücadelenin tamamlanma şeklinin TFF Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararla olacağı yönünde iddialar da mevcut.

        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili şöyle konuştu: "Maç 90 dakika sürmeyecek. Urfalı kardeşlerime mesajım var. Müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Habertürk Anasayfa