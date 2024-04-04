TFF reddetti, Fenerbahçe U19'la Şanlıurfa'ya

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Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyeler, sarı-lacivertli yönetime 4 madde için yetki vermişti. Dün de yönetim kurulu toplanarak, 2 maddeyle ilgili karar aldı.

KAP'a yapılan açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı Haberi Görüntüle

"Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde; Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımı ile katınılmasına" oybirliğiyle karar verilmiştir."

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Öte yandan gelecek sezondan itibaren iki sezon, Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılacağı bildirildi.

Süper Lig'den çekilme kararını 3 ay sonraya erteleyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Kupa maçına ise U19 takımı ile de olsa çıkacaklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise Süper Kupa için yapılan yazılı talepleri kabul etmedi. Dolayısıyla Kanarya, U19 takımıyla sahaya çıkacak.

Sahada hiç yer almama fikrinin rafa kalkmasının en büyük etkeni de, bu kararda yönetime verilecek cezalar. Futbol Disiplin Talimatı'na göre; kulübün müsabakaya katılmasına engel olunması durumunda yöneticiler, üç aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalacak.

Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün gerçekleşen kongrede şunları söylemişti: "Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi söz konusu. 7405 sayılı spor yasası gereğince 5 senede toplam 2 yıl, bir seferde 1 yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle büyük bir koz vermiş oluruz. Bizi yakalamışken bırakmazlar diye düşünüyorum. Mali olarak bedeli ise şu; organizasyon için yapılan bütün bedelleri karşılamak zorunda olabiliriz" Sarı-lacivertlilerin tarihi maç öncesi bazı düşüncelerinin olduğu öğrenilirken, mücadelenin tamamlanma şeklinin TFF Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararla olacağı yönünde iddialar da mevcut.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de konuyla ilgili şöyle konuştu: "Maç 90 dakika sürmeyecek. Urfalı kardeşlerime mesajım var. Müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz."