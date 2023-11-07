TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalar yapacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün saat 12.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Büyükekşi'nin Süper Kupa, hakem tartışmaları ve son dönemde hakemlerle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili konuşması ve soruları yanıtlaması bekleniyor
Giriş: 07.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:19
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısı düzenleyecek.
Mehmet Büyükekşi'nin düzenleyeceği basın toplantısı bugün saat 12.30'da başlayacak.
Mehmet Büyükekşi'nin son dönemde kulüplerden ve yöneticilerden arka arkaya gelen özellikle hakemler ve MHK konusundaki açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.