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TFF açıkladı: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi 2022 bitiş tarihi

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi 2022 bitiş tarihi

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. TFF 2021 - 2022 ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Taraftarların gözleri ara transfer dönemi bitiş tarihine çevrildi. Peki, Transfer dönemi 2022 ne zaman bitiyor? İşte Ara transfer dönemi bitiş tarihi

05.02.2022 - 01:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde son günlere girildi. Yurt genelinde binlerce futbolsever, büyük bir merakla ara transfer döneminin ne zaman ve hangi gün biteceğine ilişkin arama yapıyor. Peki gözlerin çevrildiği 2022 ara transfer dönemi hangi gün, saat kaçta sona erecek?

  • 2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

     

    "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

  • TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

    TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

    Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.

    Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

  •  

    Takım Harcama

    %25 Sapma

    Takımlar

    Limiti TL

    Dahil Tutar TL

    1.BEŞİKTAŞ A.Ş.

    441.838.946

    552.298.683

    2.GALATASARAY A.Ş.

    529.655.675

    662.069.594

    3.FENERBAHÇE A.Ş.

    534.220.142

    667.775.177

    4.TRABZONSPOR A.Ş.

    309.648.760

    387.060.950

    5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

    147.639.765

    184.549.707

    6.ATAKAŞ HATAYSPOR

    190.837.741

    238.547.176

    7.AYTEMİZ ALANYASPOR

    157.804.279

    197.255.348

    8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

    126.714.188

    158.392.736

    9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

    189.880.341

    237.350.426

    10.GÖZTEPE A.Ş.

    110.545.038

    138.181.297

    11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

    98.400.245

    123.000.306

    12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    180.561.241

    225.701.551

    13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

    244.183.405

    305.229.257

    14.KASIMPAŞA A.Ş.

    110.713.696

    138.392.119

    15.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

    94.127.963

    117.659.953

    16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

    109.813.999

    137.267.499

    17.YUKATEL KAYSERİSPOR

    98.892.991

    123.616.239

    18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

    176.510.844

    220.638.555

    19.GZT GİRESUNSPOR

    116.218.789

    145.273.486

    20.ALTAY

    116.354.093

    145.442.616

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