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        Haberler Futbol TFF 2023-2024 yaz transfer sezonun sona ereceği tarihi açıkladı! Transfer dönemi ne zaman bitiyor? - Futbol Haberleri

        2023 yaz transfer döneminin sona ereceği tarih: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri, yaz transfer döneminin başlamasının ardından yeni transferlerle kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. 26 Haziran tarihinde başlayan transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 futbol sezonunda yaz transfer ve tescil döneminin sona ereceği tarihi kamuoyunun bilgisine sundu. İşte 2023-2024 yaz transfer sezonun sona ereceği tarih...

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        Giriş: 25.07.2023 - 22:00
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 futbol sezonunda yaz transfer sezonun sona ereceği tarihi açıkladı. Bilindiği gibi yaz transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başlamıştı. Peki, "Transfer dönemi ne zaman bitiyor, transfer sezonun bitmesine kaç gün kaldı?" İşte TFF ile 2023-2024 yaz transfer sezonun biteceği tarih...

        • 2

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          2023-2024 yaz transfer sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

          "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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