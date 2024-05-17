Texas'ta şiddetli yağış ve fırtına can aldı!

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "2 kişinin üzerine ağaç düştü. Bir kişi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli değil." bilgisini paylaştı.