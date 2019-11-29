Teslimatlar Haziran 2020'de

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Şirketten yapılan açıklamaya göre; 2+1'den 4,5+1'e daire seçeneklerinin bulunduğu Kent İncek projesi 54 dönüm olup 7 Blok, 604 konuttan oluşuğu açıklandı.

Sosyal donatı alanlarıyla ön plana çıkan projede, 33 bin metre kare yeşil alanın olduğu belirtildi

Ankara projelerinin yanı sıra Bodrum’a ve Türkiye’nin inşaat ve turizm gelişimine aktaran BESA Grup, Kent İncek projesinin yanı sıra Galleria Ankara’nın da yeniden inşaası tamamlayarak hizmete açtı.