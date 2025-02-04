Tesla Türkiye'deki üçüncü showroomu açtı

ABD'li elektrikli araç markası Tesla, İstanbul'da ikinci bir showroom açtı. Daha önce İstanbul Anadolu Yakası ve Ankara'da mağaza açan Tesla'nın yeni noktası ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Kağıthane oldu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, "2023'ün dünya çapında en çok satılan aracı olan ve 2024'te de dünya genelinde en çok satılan araç olma yolunda olan orta boy SUV Model Y, yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi avantajı ile envanterde mevcut. Hızlı teslimat isteyen müşteriler, mevcut envanter seçimini inceleyebilirler" denildi.

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Tesla'nın, global olarak olduğu gibi Türkiye'de de genişlemeye devam ettiği kaydedilirken, "Sadece perakende ağımız değil, aynı zamanda dünyanın en büyük hızlı şarj ağı olan Supercharger ağı da Türkiye'de genişliyor. Bu ağ, müşterilerimizin ve diğer elektrikli araçların sorunsuz ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, 2024'ün Eylül ayından bugüne kadar Türkiye'de 7 yeni Supercharger noktası açıldığı ve 64 yeni istasyon kurulduğu belirtildi. Bu dönemde açılan istasyonların çoğunun da en son nesil V4 Supercharger'lardan oluştuğu aktarıldı.

V3 ve V4 Supercharger teknolojisi ile, bir Tesla'yı tam verimlilikle şarj etmenin 15 dakika sürdüğü ve bu süreyle 280 km yol alınabildiği de verilen bilgiler arasında.

2023'te Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, şimdilik sadece Almanya'da üretilen Model Y'yi satışa sunuyor. Şirketin ABD'de ve Çin'de ürettiği modeller ise Türkiye'ye getirilmiyor.

Tesla Model Y 2024 yılında 11 bin 534 adet satarak, Togg T10X'in 30 bin adetlik satışının ardından en çok satılan ikinci elektrikli otomobil modeli olmuştu.