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        Haberler Magazin Hande Ataizi'den yıllar sonra gelen itiraf - Magazin haberleri

        Hande Ataizi'den yıllar sonra gelen itiraf

        Hande Ataizi, 1998 - 2001 arasında yayınlanan, 'Ruhsar' dizisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunarak rolü Sezen Aksu'nun elinden aldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:48
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        Yıllar sonra gelen itiraf
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        Hande Ataizi ile Cem Davran'ın başrolünü paylaştığı 'Ruhsar' dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Ataizi, 'Ruhsar' rolü için ilk başta ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü açıkladı.

        Bir YouTube programına konuk olan Hande Ataizi; "Ruhsar' için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir onunla ne kadar devam edebilirsiniz?' diyerek manipüle etmişliğim var" dedi.

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        Dizinin senaryosunu okuduktan sonra 'Ruhsar’ı canlandırmak istediğini söyleyen Hande Ataizi, bu konuda; "Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi 'Ruhsar'... Bana ilk geldiğinde, rol için birkaç alternatif vardı, ben çok istedim 'Ruhsar'ı oynamayı. Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim. Bir şeyi okuduğun zaman, o sana ait mi değil mi hemen anlıyorsun" dedi.

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        #hande ataizi
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