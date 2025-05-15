Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Halle Berry, Cannes Film Festivali'nin yeni kıyafet kuralına uymadı - magazin haberleri

        Halle Berry, Cannes'da kıyafet kuralına uymadı

        Cannes organizatörlerinin dekolteli, hacimli ve uzun kuyruklu kıyafetleri yasaklamasının ve uzun etek kuralı getirmesinin ardından açılış elbisesini değiştiren Halle Berry, dünkü galada ise kuralı tanımadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıyafet yasağını tanımadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halle Berry, dün akşam merakla beklenen 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin gösterimi öncesinde kırmızı halıda hacimli bir elbiseyle boy göstererek Cannes Film Festivali'nin yeni kıyafet yönetmeliğini hiçe saydı.

        58 yaşındaki ABD'li oyuncu, festival yetkililerinin bu yıl uygulamaya başladığı; cüretkâr ve hacimli elbise yasağı nedeniyle açılış törenindeki elbisesini son anda değiştirmek zorunda kalmasının ardından 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın galasında Yunan modacı Celia Kritharioti'nin 2025 ilkbahar koleksiyonundan siyah - pembe elbisesiyle boy gösterdi.

        REKLAM

        Ancak Halle Berry, yere kadar uzanan elbisesinde dar siyah bir büstiyer, hacimli pembe bir etek ve siyah hacimli bir kuyrukla festivalin tartışmalı yeni kurallarını çiğnemiş gibi görünüyordu.

        Halle Berry'nin kırmızı halıdaki görünümü, Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde giymeyi planladığı elbisede, etkinliğin riskli elbiselere ilişkin katı yeni kuralları nedeniyle son dakika değişikliği yapmak zorunda kaldığını açıklamasının ardından geldi. Ünlü oyuncu, cüretkâr kıyafet seçimine hiç de yabancı biri değil.

        Halle Berry, Cannes Film Festivali'nin açılışında elbisesini son anda değiştirmiş, siyah-beyaz çizgili elbiseyle katılmıştı

        REKLAM

        Halle Berry, geçtiğimiz hafta iç çamaşırı giymediğini gösteren cesur elbisesiyle Met Gala'da boy göstermişti.

        Ancak bu yılki Cannes Film Festivali'nin önceki gün gerçekleşen açılış töreninde Berry, uzun kuyruğunun festivalin yeni kurallarını ihlal etmesi nedeniyle planladığı kıyafeti yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını itiraf etmişti.

        Halle Berry, Met Gala'daki cüretkâr kıyafetiyle çok konuşuldu

        KIYAFET YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ?

        Cannes Film Festivali organizatörleri, kırmızı halıda ünlülerin 'çıplaklığın sergilendiği elbiseler' trendini bastırmak için katı yeni kurallar yayınladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarına uyması bekleniyor. Festivalin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetlere izin verilmiyor" ifadeleri yer aldı. Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi 'gerekli' olarak nitelendirildi.

        REKLAM

        Juliette Binoche başkanlığındaki Cannes Film Festivali jürisinde yer alan Halle Berry, festivalin ilk basın toplantısında konuşurken; "Bu gece giymek için harika bir elbisem vardı ama onu giyemiyorum. Çünkü kuyruğu çok büyük. Elbette kurallara uyacağım, bu yüzden bir değişiklik yapmam gerekiyordu ama çıplaklık kısmının da muhtemelen iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum" demişti.

        'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' ekibi Cannes kırmızı halısında

        Tom Cruise'un kırmızı halının yıldızı olduğu 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın galasında, Halle Berry'nin aksine diğer kadın katılımcıların büyük oranda kıyafet kuralına uydukları görüldü.

        Heidi Klum, derin göğüs dekolteli kıyafetinin yere kadar uzanıp dar kalıplı olması nedeniyle kıyafet yasağını delmiş görünmüyordu.

        REKLAM

        Eva Longoria, parıltılı elbisesiyle kendini Cannes Film Festivali'nin kıyafet kuralları çerçevesine sığdırmayı başardı.

        'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın oyuncularından Hayley Atwell, elbisesi hafif hacimli olmasına rağmen uzun bir kuyruğu olmadığı ve eteği yere kadar uzun olduğu için kuralı aşmış sayılmadı.

        İşte galada kıyafet kurallarına uyan isimler...

        Renata Notni

        Zoe Saldana

        Irina Shayk

        Belinda Peregrin

        Heather McQuarrie, Christopher McQuarrie, Wilhelmina McQuarrie, Gigi McQuarrie

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halle Berry
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Habertürk Anasayfa