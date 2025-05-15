Halle Berry, dün akşam merakla beklenen 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin gösterimi öncesinde kırmızı halıda hacimli bir elbiseyle boy göstererek Cannes Film Festivali'nin yeni kıyafet yönetmeliğini hiçe saydı.

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58 yaşındaki ABD'li oyuncu, festival yetkililerinin bu yıl uygulamaya başladığı; cüretkâr ve hacimli elbise yasağı nedeniyle açılış törenindeki elbisesini son anda değiştirmek zorunda kalmasının ardından 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın galasında Yunan modacı Celia Kritharioti'nin 2025 ilkbahar koleksiyonundan siyah - pembe elbisesiyle boy gösterdi.

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Ancak Halle Berry, yere kadar uzanan elbisesinde dar siyah bir büstiyer, hacimli pembe bir etek ve siyah hacimli bir kuyrukla festivalin tartışmalı yeni kurallarını çiğnemiş gibi görünüyordu.

Halle Berry'nin kırmızı halıdaki görünümü, Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde giymeyi planladığı elbisede, etkinliğin riskli elbiselere ilişkin katı yeni kuralları nedeniyle son dakika değişikliği yapmak zorunda kaldığını açıklamasının ardından geldi. Ünlü oyuncu, cüretkâr kıyafet seçimine hiç de yabancı biri değil.

Halle Berry, Cannes Film Festivali'nin açılışında elbisesini son anda değiştirmiş, siyah-beyaz çizgili elbiseyle katılmıştı REKLAM Halle Berry, geçtiğimiz hafta iç çamaşırı giymediğini gösteren cesur elbisesiyle Met Gala'da boy göstermişti. Ancak bu yılki Cannes Film Festivali'nin önceki gün gerçekleşen açılış töreninde Berry, uzun kuyruğunun festivalin yeni kurallarını ihlal etmesi nedeniyle planladığı kıyafeti yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını itiraf etmişti. Halle Berry, Met Gala'daki cüretkâr kıyafetiyle çok konuşuldu KIYAFET YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ? Cannes Film Festivali organizatörleri, kırmızı halıda ünlülerin 'çıplaklığın sergilendiği elbiseler' trendini bastırmak için katı yeni kurallar yayınladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarına uyması bekleniyor. Festivalin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetlere izin verilmiyor" ifadeleri yer aldı. Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi 'gerekli' olarak nitelendirildi. REKLAM Juliette Binoche başkanlığındaki Cannes Film Festivali jürisinde yer alan Halle Berry, festivalin ilk basın toplantısında konuşurken; "Bu gece giymek için harika bir elbisem vardı ama onu giyemiyorum. Çünkü kuyruğu çok büyük. Elbette kurallara uyacağım, bu yüzden bir değişiklik yapmam gerekiyordu ama çıplaklık kısmının da muhtemelen iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum" demişti. 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' ekibi Cannes kırmızı halısında

Tom Cruise'un kırmızı halının yıldızı olduğu 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın galasında, Halle Berry'nin aksine diğer kadın katılımcıların büyük oranda kıyafet kuralına uydukları görüldü. Heidi Klum, derin göğüs dekolteli kıyafetinin yere kadar uzanıp dar kalıplı olması nedeniyle kıyafet yasağını delmiş görünmüyordu. REKLAM Eva Longoria, parıltılı elbisesiyle kendini Cannes Film Festivali'nin kıyafet kuralları çerçevesine sığdırmayı başardı. 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın oyuncularından Hayley Atwell, elbisesi hafif hacimli olmasına rağmen uzun bir kuyruğu olmadığı ve eteği yere kadar uzun olduğu için kuralı aşmış sayılmadı. İşte galada kıyafet kurallarına uyan isimler... Renata Notni Zoe Saldana Irina Shayk Belinda Peregrin

Heather McQuarrie, Christopher McQuarrie, Wilhelmina McQuarrie, Gigi McQuarrie