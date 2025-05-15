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        Motokuryeler kayıt altına alınıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını kaydetti. Bakan Uraloğlu ayrıca, kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını da bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:57
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        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

        Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti.

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        Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirtti. Uraloğlu, “Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkân sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.” dedi.

        Uraloğlu ayrıca, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC- Moto Kurye SRC – Kurye Faaliyet Belgesi) 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını da açıkladı.

        Yönetmelikte yapılan düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.

        Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı.” açıklamasında bulundu.

        GÖNDERİLER TESLİM SIRASINDA KONTROL EDİLEBİLECEK

        Alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderisinin aynı süre içerisinde göndericisine geri götürülmesinin zorunlu tutulduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi.” dedi.

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        İşletmelerin çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluğu getirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde ‘KURYE’ ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu oldu. Ayrıca, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış olan eşyalar taşınamayacak.” açıklamasında bulundu.

        KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA DESTEK

        Kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerini de açıklayan Uraloğlu, “İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti söz konusu indirim ile 150 lira olacak. Ayrıca son bir yılda taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacağız.” dedi.

        Şoförlerin yorgun olarak araç kullanmalarının önüne geçilmesi amacıyla takograf kullanımı zorunlu olan otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanmadan taşıt sürmeleri, başkasının takografını kullanmaları ya da takografta manipülasyon yapmaları halinde taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 75 uyarma (Karşılığı 44 bin 325 lira) yaptırımı uygulanacağını belirten Uraloğlu, “Taşımacı firmaların sefere gönderdikleri şoförleri, taşıma mesafesine göre önceden planlamaları zorunluluğu da getirildi.” dedi.

        SERVİS TAŞIMACILIĞINDA YENİ KURALLAR

        Şehirlerarası ya da mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığının yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “En fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 özmal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek.” dedi.

        Uraloğlu, tahditli taşıtların, UKOME veya İl Trafik Komisyonu izniyle şehirlerarası servis taşımacılığında kullanılmasına imkân sağlandığını da kaydetti.

        Yolcu taşımacılığında, U-ETDS sistemine eksik ya da hatalı bildirim yapan firmalara yönelik müeyyidelerin yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “Taşıma veriminin arttırılması amacıyla, biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar için 20 adedi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların da kullanılmasına olanak tanındı. Ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerin teşvik edilmesi amacıyla da terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirdik.” diye konuştu.

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