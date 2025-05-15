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        Haberler Gündem Güncel Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi! | Son dakika haberleri

        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!

        İstanbul Etiler'de lüks bir araç galerisi gece kapalı olduğu saatlerde kurşunlandı. Görüntülerde yaya gelen 2 kişiden biri iş yerini kurşunlarken diğeri arkadaşının saldırı anını cep telefonuyla çekerken görüldü. Saldırıda kurşunlar lüks bir araca isabet etti. Haraç istemek için yapılan saldırıda, şüpheliler kısa sürede yakalandı

        Giriş: 15.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:21
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        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
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        Olay 22 Nisan günü saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'de bulunan lüks bir otomobil galerisinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah iş yerine gelen çalışanlar, iş yerinin kurşun yağmuruna tutulduğunu gördü.

        BİRİ ATEŞ ETTİ DİĞERİ GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

        Olay yerine çağrılan polis inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde açılan ateş sonucunda iş yerine 6, iş yeri içerisindeki lüks 1 araca da 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Sokak üzerinden 7 adet 9 mm çapında kovan elde edildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde saldırı anına ait görüntüler elde edildi. Görüntülerde yaya olarak gelen 2 kişiden biri üzerinden çıkarttığı silahla iş yerini kurşunlarken diğer şüpheli ise ateş eden arkadaşını cep telefonuyla çekerken görüldü. Saldırıdan sonra 2 şüpheli olay yerinden kaçarken kameraya takıldı.

        HARAÇ İSTEMEDEN YAKALANDILAR

        İş yeri sahibi A.D. ile yapılan görüşmede, herhangi bir husumetlisi olmadığını, tehdit mesajı almadığını, kimseden şüphelenmediğini söyledi. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli haraç istemeye fırsat bırakılmadan yakalandı. İlk operasyon ayağında yakalanan 16 yaşındaki 3 suç kaldı bulunan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardından Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki adreslere yönelik düzenlenen ikinci operasyonda 6 suç kaydı bulunan 43 yaşındaki E. Ş. ile 3 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki U. A. yakalandı. İki şüpheli soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildi.

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