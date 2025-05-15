Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray, Trabzonspor ile Gaziantep'te karşılaştı ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, dev maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
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"KAZANMA ARZUSU ÜST DÜZEYDEYDİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Trabzonspor ilk yarı iki net gol pozisyonu yakaladı. Ozan’ın beceriksizliği ile bu fırsatları değerlendiremedi. Karşılaşmanın dönüm noktası bu pozisyonlardı. Oyunu kendi sahasında kabul etmesi büyük hataydı. Okan Buruk, ideal bir kadro oluşturmuş. Kimseyi şaşırtmıyor. Aynı 11’le maçlara başlıyor. Maça motivasyon olarak hazırdılar. Kazanma arzusu üst düzeydeydi. Bu sezon Galatasaray iki kulvarda çok iyi bir performans gösterdi. Osimhen attığı gollerle farkını bir kez daha gösterdi. Galatasaray’ı iyi oyun ve aldığı kupa nedeniyle kutlamak gerekir.
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"ÜSTÜNLÜK TECELLİ ETTİ"
Cem Dizdar (Fanatik): Maç başındaki "kağıt üzerindeki üstünlük" tecelli etti ve ligde epeydir alıp başını giden Galatasaray bu formuyla kupayı da kazandı. Onlar için büyük belirsizlik Osimhen’in geleceği! Bunun için de gerek Galatasaraylılar gerekse rakip takımların yöneticileri bir süre daha bekleyecek... Ve son bir not; ben asla yapmam ama bakalım 2, 3 santimlik ofsaytı VAR hassasiyeti ile çözen yardımcı hakemler Mustafa Savranlar ve Hakan Yemişken’i öven birileri çıkacak mı ülkede?
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"SIKLET FARKI SONUCU BELİRLEDİ"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Trabzonspor geriden oyunu kurma arzusu içinde hatalı pas yapınca Barış Alper, 7 Trabzonsporlu oyuncu arasından yaptığı vuruşla golü attı. Galatasaray'ın tempolu ve isabetli pas oyunu etkili oldu. Okan hoca rakibini iyi analiz etmiş. Oyuncular arasındaki kalite ve sıklet farkı sonucu belirledi. Kupayı kazanan Galatasaray oldu.
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"DAVINSON VARSA İŞLER YOLUNDA"
Uğur Meleke (Hürriyet): Biz Türkler futbolu her ne kadar forvetler üzerinden okumayı sevsek de, dün hem Osimhen, hem de Yunus mükemmel birer maç çıkarsalar da, ben manşete bu yıl sık sık yaptığım gibi Davinson’u çıkarmayı tercih ettim. Dün, Galatasaray’ın iki sezondur birçok kritik maçında olduğu gibi geri kazanma canavarı gibiydi Davinson. Bu sezon Davinson sahadayken Galatasaray’ın kaybettiği maç sayısı zaten o kadar az ki: Süper Kupayı Beşiktaş’a kaybettiklerinde Davinson sahada yoktu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys önünde yoktu. Avrupa’ya veda edilen 4-1’lik Alkmaar faciasında yoktu. Davinson sahada yoksa sıkıntı var. Davinson varsa işler yolunda. Dün olduğu gibi...
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"CİDDİ KALİTE FARKI VAR"
Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray koşmaya, iyi mücadele etmeye, yenmeye devam ediyor. Dün gece de çok ama çok rahat bir galibiyet aldılar. Şu muhakkak ki iki takım arasında da çok ciddi kalite farkı var. Mesela Savic, kariyeri çok iyi bir futbolcu ama Osimhen kendisini ezdi, geçti. Aynı Osimhen, yine vuruş kalitesini kullanıp G.Saray'ı 2-0 öne geçirdi. Acaba bu golü yemek Uğurcan'a yakıştı mı, o da tartışılır.
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"TRABZONSPOR MAĞLUBİYETE DAVETİYE ÇIKARTTI"
Güntekin Onay (Hürriyet): Maç Galatasaray açısından o kadar rahat geçti ki, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, pazar günü ligde oynanacak Kayserispor maçını düşünerek Osimhen’i bitime 20 dakika kala oyundan çıkarttı. Dün sarı kırmızılar güç farkıyla hak ederek kupayı kazandı. Trabzonspor ise beklentilerin altında bir mücadele gücüyle oynadı ancakk teknik direktör Fatih Tekke’nin takımı 1 veya daha fazla gol bulacak fırsatlar yarattı. Trabzonspor savunması dün çok hamlesiz ve statik görüntüsüyle mağlubiyete davetiye çıkarttı.
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"G.SARAY TRABZONSPOR'U HAPSETTİ"
Murat Özbostan (Sabah): Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu. Kulübelerde Okan Buruk maçı öyle yaşıyor ki bunu çıplak gözle izlemeniz lazım. Sezonu 2 kupa ile bitirecek G.Saray'ı kutlarım. Taraftarlar takıma muhteşem destek verdi. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratları da yönetime mesajdı.
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"BAŞ AKTÖR OSIMHEN"
Bülent Timurlenk (Sabah): Bireysel sporlarda kendisinden iki-üç sıklet büyük bir güreşçi veya boksörü bir sporcunun yenip yenemeyeceğini bilemeyiz ancak tahmin yapabiliriz çünkü karşılaşamazlar. Ancak takım sporlarında bu mümkün. Dün finalde Galatasaray karşısında kendisinden iki sıklet daha aşağıda bir takım vardı. Lig yarışı Baba 1 ise Türkiye Kupası da Baba 2 ve bu filmlerin baş aktörü elbette ki Victor Osimhen.
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"GALİBİYETİ G.SARAY HAK ETTİ"
Levent Tüzemen (Sabah): Bir yerde kupa varsa o kupayı kazanmak için de Galatasaray vardır. Sarı-kırmızılı takımda 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un hoca olarak koleksiyonundaki eksik kupa Türkiye Kupası'ydı. Galatasaraylı oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak kupaya çok iyi hazırlanmışlar. İyi oynayan, coşkusunu kaybetmeyen, kazanma duygusunu hep diri tutan Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı ve kupayı müzesine taşıdı.
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