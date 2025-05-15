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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!

        Ankara'da, otomobilinin sondaj aracına çarptığı kazada hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni 35 yaşındaki Merve Ünver ile 9 yaşındaki oğlu Batuhan Ünver, dün son yolculuklarına uğurlandı. Merve Ünver'in, okulda rahatsızlanan oğlunu alıp eve götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:34
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        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
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        Ankara'da yürekleri kavuran kaza, Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda, önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

        OTOMOBİLİYLE SONDAJ ARACINA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Merve Ünver (35) yönetimindeki otomobil, trafik levhasına ve yol kenarında metro inşaatı için zemin etüt çalışması yapan sondaj aracına çarptı.

        ANNE İLE OĞLU CAN VERDİ

        Merve Ünver 35, oğlu Batuhan 9 yaşındaydı.
        Merve Ünver 35, oğlu Batuhan 9 yaşındaydı.

        Kazada sürücü Merve Ünver ile arka koltukta oturan oğlu Batuhan Ünver (9) yaşamlarını yitirdi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Merve Üner ve oğlunun cenazeleri Ahi Mesud Söğüt Camii'ne getirildi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Burada, öğle kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        OĞLUNU OKULDAN EVE GÖTÜRÜYORMUŞ

        Sincan Alparslan İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 3 çocuk annesi Merve Ünver'in, ilkokula giden oğlu Batuhan'ın rahatsızlanması üzerine okuluna gidip, oğlunu aldığı, eve götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        Batuhan'ın ikizinin de aynı okulda eğitim gördüğü bildirildi.

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        #ankara
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