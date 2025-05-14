Settar Tanrıöğen, yanında hemşire olmadan adım atmıyor

Settar Tanrıöğen, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırırken sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Beyin kanaması geçirdi Haberi Görüntüle

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Ocak 2024'te beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, başarılı geçen ameliyat sonrasına sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

Snob Magazin'in haberine göre; taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı olarak Settar Tanrıöğen'in yanında her daim bir hemşire bulunuyor. Öyle ki Tanrıöğen, yanında hemşire olmadan adım atmıyor. Tanrıöğen, bu konuda şunları söyledi: Hemşirem olmadan dışarıya çıkmıyorum. Kısa hafızada sorunum var. Lafları tutamıyorum.

Diğer yandan Metin Aralot ile Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetmesi üzerine birçok şarkıcı tedbir almaya başladı. O şarkıcılardan biri olan Cenk Eren, artık konserlerinde ilk yardım eğitimi almış ekibiyle OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazı bulundurduğunu söyledi.

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