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        Haberler Magazin Cenk Eren'in kalp krizi önlemi - Magazin haberleri

        Cenk Eren'in kalp krizi önlemi

        Müzisyen Cenk Eren, sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Metin Arolat ve Volkan Konak'ın ardından önlem aldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:58
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        Cenk Eren'in kalp krizi önlemi
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        Cenk Eren, sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren meslektaşları Metin Arolat ile Volkan Konak'ın vefatlarının ardından aldığı önlemi anlattı. Eren, artık konserlerinde ilk yardım eğitimi almış ekibiyle OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazı bulundurduğunu söyledi.

        Cenk Eren; "Kalp cerrahı doktoru olan arkadaşımla konuştuk. Ben ve ekibime eğitimini verdiler. Çünkü stresli bir iş yapıyoruz. Volkan (Konak) sahnede düştüğü zaman üç doktor da müdahale ediyor ama bu ekipman olmadığı için kalbini çalıştıramamışlar. Ben de böyle bir önlem aldım kendimce" dedi.

        KALBİNE STENT TAKILDI

        Geçtiğimiz mart ayında sağlık sorunları nedeniyle 12 kilo verdiğini açıklayan Cenk Eren, ölüm korkusuyla yüzleştiğini şu şekilde dile getirmişti: Kalp damarlarımdan biri tıkandığı için ona stent takıldı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Ölüyorum zannettim. Onun için iki aydır psikiyatriste gidiyorum. O bana bir şeyler anlattıkça yapmaya başladım. Sigara, alkol yok, yürüyüş yapıyorum, karbonhidratı kestim. Bu bana çok iyi geldi. Ölüm korkusu yaşamıyorum, belli bir yaşta olsun. Elden ayaktan düşmeden, sağlıklıyken.

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        OED NEDİR?

        OED, bir defibrilatör türüdür ve defibrilatörler kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan cihazlardır. OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan elektrotlar vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan taşınabilir bir cihazdır.

        SAHNEDE VEFAT ETTİLER

        Metin Arolat, 21 Eylül 2024'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sahnedeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayata veda etti.

        Volkan Konak, 30 Mart 2025'te KKTC'de konser verdiği esnada kalp krizi geçirdi. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Cenk Eren

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