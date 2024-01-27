Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi
Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Tanrıöğen, acilen ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun ameliyatı başarılı geçti..png
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir oprerasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Ünlü oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.