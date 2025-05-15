İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Tekirdağ'da kan donduran olay, gece saatlerinde Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta meydana geldi.

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BABA İLE OĞLU TARTIŞTILAR DHA'daki habere göre Necdet Şahin (55) ile üvey oğlu Hazat Şahin (22) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti.

İKİSİ DE SİLAHLA ATEŞ AÇTI Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan Hazat Şahin’e ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Hazat Şahin, 22 yaşında hayatını kaybetti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İlk müdahalesi yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. KATİL BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Polisin gözaltına aldığı Necdet Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. "SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM" Şahin'in ifadesinde oğlu ile tartışma yaşadığını belirterek, "Evden ayrıldıktan sonra bizim evimize ateş açtı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, tüfekle ateş açtım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.