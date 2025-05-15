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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçiyor!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz yolunda... Deneyimli çalıştırıcının, milli takım teknik direktörlüğü görevi için Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptığı öğrenildi.

        Giriş: 15.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:09
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        Mourinho, Portekiz'e doğru!
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        Fenerbahçe'nin son dönemde en çok tartışılan ismi Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

        Deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği öğrenildi.

        Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaparken, detayları HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı.

        Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında yaptığı açıklamada, Mourinho'nun haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceğini söyledi.

        Ahmet Selim Kul, flaş gelişmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Buradaki asıl plan şuydu: Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da biteceği için 2026 yılından itibaren başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat burada Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Ronaldo faktörü...

        Çünkü Portekiz Milli Takımı için Ronaldo konusu yönetilmesi zor bir sürece döndü. Portekzi Futbol Federasyonu bu sürecin altından 'ismiyle' kalkabilecek, Ronaldo isminin gücüyle mücadele edebilecek tek ismin Mourinho olduğuna inanıyor. Federasyon bu nedenle bu anlaşmayı 2026'dan bu yaza çekmeye karar verdi.

        Ancak Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek istemiyor. Mourinho da bu gelişme üzerine Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı"

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