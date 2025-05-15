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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Yarın İstanbul'a gidebilirim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Yarın İstanbul'a gidebilirim

        ABD Başkanı Trump, Doha'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine değindi ve "Gitmeyi düşünüyordum ama bugün ve yarınki programımız yüzünden çok zor. Ama biliyorsunuz, bir şey olursa ve uygun olursa Cuma günü İstanbul'a gidebilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:59
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        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
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        ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine değindi. Trump, "Uygun olursa yarın İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.

        Trump açıklamasının devamında, "'Ben gitmezsem Putin neden gitsin' demiştim. Gitmeyi düşünüyordum ama bugün ve yarınki programımız yüzünden çok zor. "Ama biliyorsunuz, bir şey olursa ve uygun olursa Cuma günü İstanbul'a gidebilirim" dedi.

        ABD Başkanı Trump, bugün gerçekleşecek görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması halinde Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söylemişti. Ancak Putin'in görüşmelere katılmayacağının açıklanmasının ardından Trump'ın İstanbul'a gelmeyeceği açıklanmıştı.

        Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yarın Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
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        "İRAN İLE ANLAŞMAYA YAKINIZ"

        Orta Doğu turu kapsamında dün Suudi Arabistan'a Katar'a giden ve bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek olan Trump, Doha'da İran'a yönelik mesajlar verdi.

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        Trump, "İran ile bir anlaşma yapmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum." dedi. Trump, ABD'nin İran ile uzun vadeli barış için çok ciddi müzakereler içinde olduğunu söyledi.

        Dün akşam yaptığı açıklamalarda da İran ile nükleer müzakereler konusunda Katar'ın desteğini talep eden Trump, "Tehlikeli bir durum. Doğru şeyi yapmak istiyoruz. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir şey yapmak istiyoruz. Bu işler böyle başlar sonra kontrolden çıkar." ifadesini kullanmıştı.

        Trump, İran'ın nükleer programlarına barışçıl çözüm bulunması yönündeki arzusunu yinelemiş ve bu konudaki kararın artık Tahran'da olduğunu belirtmişti.

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